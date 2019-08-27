她被蚊子咬險丟小命 腿腫得像樹幹心臟驟停3分鐘

2019-08-27 17:28 聯合新聞網 綜合報導



日前英國一名25歲女子，在自家花園做家事時被蚊子叮咬，不料竟演變成壞死性筋膜炎，還一度在手術台上心臟驟停3分鐘。圖擷自 太陽報 分享 facebook

不小心被蚊子咬了一口，後果竟這麼嚴重！日前英國一名女子在自家花園曬衣服時被蚊子叮咬，沒想到隔天竟讓她的腳腫得像「樹幹」，患處也漸漸出現發黑腫脹的情況，最後還演變成壞死性筋膜炎，在手術台時心臟一度驟停3分鐘，差點小命不保。

根據《太陽報》報導，這名25歲女子羅賓遜（Kim Robinson）育有4名孩子，她在受訪時表示，日前在花園做家事時被蚊子叮，當時她就感到腳踝處發出劇烈疼痛，但是沒有太在意，直到隔天她的腿腫得像樹幹一樣粗大，而且病情不但沒有好轉反而不斷惡化，傷口不僅開始膨脹，甚至還發黑痛得她完全無法行走，讓她嚇得立即前往醫院就診。

醫生診斷羅賓遜罹患壞死性筋膜炎，必須立即開刀處理受感染部位。豈料手術時，羅賓遜的心臟突然驟停3分鐘，因為膿毒症導致她心臟停止並且肺部塌陷，她回憶起當時的情況表示「我知道我自己在手術中死了，我對此感到害怕」。手術後，羅賓遜昏迷了5天才醒來，還要重新學習如何說話、走路和使用雙手。

雖然手術過程相當順利，但羅賓遜身上除了留下大片疤痕外，同時還出現肺氣腫，以及創傷壓力症候群，在住院5周後，她還得接受另一個手術。最後她感嘆的說「這實在太極端了，一切都是從被蚊子咬傷開始」，如今她孩子的手臂上都隨時配帶著防蚊液，避免再像她一樣發生類似事件。