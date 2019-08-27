妻在丈夫車中發現口紅 質問後他道出心中20年秘密

2019-08-27 16:19 聯合新聞網 綜合報導



沃倫（右二）自青少年時期就有想變女生的慾望，如今向家人坦白並獲認同，一家人關係更加緊密。圖擷自 鏡報 分享 facebook

英國威爾斯一名女子凱莉（Kelly Allen）在先生沃倫的車中找到不屬於自己的口紅，她懷疑老公背著自己在外面偷吃，生氣的質問他有沒有小三，沒想到沃倫竟說出深埋在他心中的秘密，「我沒有外遇，沒有其他第三者，是我想成為一個女人。」

英國《鏡報》報導，凱莉和沃倫結婚11年並有兩個小孩，在去年他們慶祝10周年紀念時，兩人決定來場化妝舞會，當時沃倫要扮成滑板女孩造型，這讓沃倫興奮的剃掉鬍子，做全身除毛，甚至使用減肥藥和束胸，而且在舞會過後，沃倫還是持續使用束胸，這讓凱莉感到奇怪。

凱莉關心沃倫的情況，但沃倫都表示他很好。沃倫從來不讓凱莉看他的手機，因此讓凱莉覺得沃倫一定有什麼是瞞著她，結果在沃倫的車中發現口紅，質問之下才知道，沃倫從青少年時期就有想變成女人的慾望，而他實在沒辦法再隱瞞下去了，才讓真相曝光。

幸運的是，凱莉和兩個小孩都接納沃倫，凱莉表示，雖然她當下很震驚，但她了解她不能如此自私的不讓沃倫做自己，「如果他說他有外遇，情況會更糟。那會破壞我們的家庭，但是我們仍很高興的在一起。」

如今沃倫改名為佐伊，正接受激素治療，並準備接受性別認同診斷。沃倫計畫未來做性別置換手術，兩人也準備在沃倫變成女兒身後，組成同性婚姻家庭。兩人現在會一起化妝、購物，關係比以往更加穩定。