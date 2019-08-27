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牙齒女模有近40顆小牙 照片嚇壞網友「根本海豚吧」

2019-08-27 16:10聯合新聞網 綜合報導

日前一間澳洲牙齒美白公司，在官方IG上傳了一張牙齒女模照片，只見她有近40顆密密...
日前一間澳洲牙齒美白公司，在官方IG上傳了一張牙齒女模照片，只見她有近40顆密密麻麻的小牙，讓網友看完後都頭皮發麻。圖擷自太陽報
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微笑是拉近人與人之間距離的最好方式，調查發現多數國人喜歡的正面微笑曲線為上排牙齒下緣與下唇弧線一致的排列，笑起來呈現半月型，又以露出上排8到9顆牙齒最美。但日前卻有一間牙齒美白公司的廣告照片引起網友熱議，滿口密密麻麻的小牙齒，讓眾多網友嚇得大喊「不舒服！」

根據《太陽報》報導，這間澳洲牙齒美白公司「嗨微笑」（HiSmile）以做牙齒美白套組受到許多網紅的好評，號稱10分鐘就可輕鬆完成牙齒美白。但日前他們卻在官方Instagram上發布了一張怪異的牙齒照，還搭配文案寫道「我們會幫你把所有的牙齒都變白，快標記一個朋友引起他們注意！」照片中只見一個開口笑女人的嘴巴特寫，上下兩排牙齒都非常整齊、亮白，但仔細一看卻發現她有近40顆又細又小的牙齒，讓許多網友看到後瞬間頭皮發麻，更懷疑是修圖修太大。

貼文發布後，立刻引來一萬多位網友按讚分享，不少網友紛紛留言「也太像海豚的牙齒了」、「好噁心」、「這張照片毀了我的早晨」、「根本海豚吧」、「這是不正常的牙齒」、「怎麼會找這個女模來拍攝」。甚至有網友開始擔心這位女模「這樣用牙線清牙齒一定很累」、「刷牙的時候不會很辛苦嗎」、「想像一下她用牙線要花多長時間」。

許多網友看完後紛紛表示「太像海豚的牙齒了」。圖片來源／ingimage
許多網友看完後紛紛表示「太像海豚的牙齒了」。圖片來源／ingimage
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牙齒海豚Instagram

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