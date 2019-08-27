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意外讓她記憶退回十七歲 與先生「再次戀愛」感動十萬人

2019-08-27 13:49聯合新聞網 綜合報導

蘿拉發生意外後失去記憶，與丈夫重談一場戀愛再次愛上對方。圖擷自臉書 Laura ...
蘿拉發生意外後失去記憶，與丈夫重談一場戀愛再次愛上對方。圖擷自臉書 Laura Hart Faganello臉書
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加拿大一名女子蘿拉（Laura Hart Faganello）19日在臉書發文宣布接受丈夫布蘭登（Brayden Faganello）的求婚，特別的是這是布蘭登第二次向蘿拉求婚。兩年前一場意外讓蘿拉記憶退回17歲，並失去與先生的一切回憶，但布蘭登不離不棄，最終兩人再次愛上彼此。

據《INQUIRER.NET》報導，蘿拉和布蘭登當了彼此八個月的筆友後，在2016年結婚。不幸的是結婚九個月後，蘿拉在一場活動中被一根倒下的柱子擊中，重創蘿拉的腦部，讓她的記憶回到17歲，所有與布蘭登的回憶就此消失。

也因為腦損傷，蘿拉必須重新學習連貫的閱讀、寫作和說話，並學著適應生活中短暫或長時間的失憶與疼痛。但最困難的是蘿拉必須接受她和一個不認識的人是夫妻，並試圖拼湊喪失的記憶。但她始終回想不起來，於是她決定重新認識布蘭登。

過程中，蘿拉表示布蘭登很貼心，對她不離不棄，有點傻又有點怪，她想再和布蘭登試試看，就這樣再次愛上布蘭登，「布蘭登變成我最好的朋友，然後是暗戀的對象，最後變成我的愛人。」

上周當布蘭登再次向蘿拉求婚，蘿拉毫不猶豫的答應，她說：「我很感謝我們有一個新的開始還有快樂的未來。」如同電影情節般的情節感動網友，在臉書上獲得十萬次按讚並有超過三萬人分享。

結婚夫妻

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