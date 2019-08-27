撿骨驚見「阿嬤變13歲少女」 孝孫看傻眼：拜錯39年

2019-08-27 13:13 聯合新聞網 綜合報導



39年都拜錯人！新加坡一名孝孫，自幼和阿嬤感情相當好，即便在阿嬤過世後，仍不忘每年上山到墳前祭拜。近日因為要移墳，必須幫阿嬤撿骨，卻發現棺木裡有不屬於阿嬤的泰迪熊及洋娃娃，瞬間看傻眼。事後展開調查，一問之下才挖出當年的誇張連環烏龍。

50歲男子文傳利，近日才知道這些年拜的根本不是自己阿嬤。 圖擷自 中國報 分享 facebook

根據陸媒報導，50歲男子文傳利表示，阿嬤本來長眠的墓地將被政府徵收，因此他雇人來幫忙處理阿嬤的墳墓，希望火化後再另行安置。沒想到出土的竟然是不知從何而來的玩具，而非當時下葬所穿戴的衣服和珠寶項鍊。文男開始懷疑自己39個年頭，祭拜的根本就不是自己的阿嬤。

孝孫仔細回憶，自從阿嬤去世之後，生活中到處可見「1403」這組數字。無論是車牌、文件編號或是各種收據，頻率高到讓他很不安。「感覺阿嬤有事想說」，但他卻毫無頭緒。而阿嬤的墳墓號碼正好就是1403。

文姓男子和協助挖墓的工作人員提起，才知道兩個月前隔壁墳墓也發生類似的狀況。一名13歲女生的墳墓中，卻挖出了男裝喇叭褲，骨頭也偏長，和少女的身形並不符。孝孫越聽越怪，於是通報政府機關，得知阿嬤下葬那天，一共有11人要入土，可能因此搞混了。

政府官員調出資料，懷疑是業者搞烏龍，誤把13歲少女葬在1403墓穴，導致其他墓穴也跟著錯。有記者聯繫上少女的家人，指出事件發生後翻閱13歲妹妹生前的照片，「確實看到了洋娃娃，和陪葬品吻合」。因此深信文傳利所挖到的，其實是自己的妹妹。

想幫阿嬤遷墳，卻意外揭開當年的烏龍事件。「自己從小就是由阿嬤帶大的」，得知39年來拜的其實是陌生人，讓孝孫憂鬱到寢食難安、無心工作。阿嬤的骨骸至今下落不明，文男別無所求，「我一心只想快點把阿嬤接回家」。