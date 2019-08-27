老公寵妻猛送禮做家事 她新婚1年崩潰喊「像地獄」求離婚

2019-08-27 10:05 聯合新聞網 綜合報導



嫁給浪漫會做家事的寵妻老公，可能是不少人的夢想，但有人竟為此想離婚。阿拉伯聯合大公國富吉拉（Fujairah）一名新婚人妻，控訴丈夫對自己太好，無極限的寵愛讓她感覺快要窒息「像活在地獄裡」，因此上法院要求和剛結婚一年的丈夫離婚。

阿拉伯聯合大公國一名女子，認為老公對自己處處順從，婚姻缺乏真正的溝通，要求離婚。 示意圖／ingimage 分享 facebook

外媒報導，人妻表示，自己被極度的寵愛所困擾，「他甚至幫我打掃家裡」，沒想到老公的善意讓婚姻成了地獄。人妻透露，老公總是原諒她，而且三不五時就會送禮。她渴望在兩人之間能產生爭執，但發現對於浪漫的老公來說，這件事根本不可能發生。人妻大嘆自己需要的其實是真正的對話，就算是爭執也無所謂，「而不是這種無憂無慮的生活」。

兩人從來沒有吵過架，老公也不曾對她大聲說過話。人妻透露，老公總是把自己的話當成「聖旨」看待，有一次隨口說老公胖，他隔天就開始運動減肥，甚至還不小心把一條腿弄到骨折。沒想到這樣的老公卻讓她感覺難以共同生活，於是下定決心到法院訴請離婚。

到了法院，一向聽話不回嘴的老公，終於對於離婚這件事跟老婆意見相左。男子無奈表示，在結婚的第一年就評斷婚姻是不公平的，「每個人都是在錯誤中學習」。他這時終於明白，雙方需要對等的關係，而不是處處順從，才能真正建立穩固的婚姻關係。

男子在法院上懇求法官暫停審理這樁離婚案件，希望能讓他們夫妻倆自行和解。最後法院決定延後審理，讓這對新婚夫妻能夠彼此好好的對話。