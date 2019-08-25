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「巴基斯坦金卡達夏」遭親兄弟勒斃 兇手可能赦免

2019-08-25 15:57香港01 記者李福源／報導

巴洛赫的2名兄弟認為其行為令家族蒙羞，將她勒死。美聯社
巴洛赫的2名兄弟認為其行為令家族蒙羞，將她勒死。美聯社
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巴基斯坦26歲女網紅巴洛赫（Qandeel Baloch）以性感形象和大膽言論見稱，且不時在社交網站上載艷舞片段，但她兩名親兄弟瓦茜邁（Waseem Baloch）及阿斯拉姆（Aslam Shaheen）卻認為其行為令家族蒙羞，竟於2016年7月在家中將她勒死。巴洛赫的父母周三（21日）向法庭表示，雖然兩兄弟以「榮譽殺人」名義殺害巴洛赫，但他們已決定原諒二人，而這可能讓兩兄弟獲撤銷控罪。

巴洛赫生前是一名Instagram紅人，經常在網上發放性感的照片和影片，吸引逾12.3萬人追蹤，甚至被稱為「巴基斯坦的金卡達夏（Kim Kardashian）」。瓦茜邁表示，勒死巴洛赫是因為她的相片和影片有傷風化，「為巴洛赫家族帶來恥辱」，他一直都難以忍受，對自己的殺人行為不感後悔，」；至於阿斯拉姆在案中的角色則仍待釐清。

在巴洛赫遇害數天後，她的父母曾謂，一家人本來對巴洛赫的行言行不以為然，但外界的言論導致兩名兄弟的想法轉趨偏激，父親阿齊姆（Mohammad Azeem）更表示永遠不會原諒殺人兇手，「我們沒可能會寬恕他們，他們應被判終身監禁或死刑。」

不過，巴洛赫父母如今卻向法庭提交新的書面證詞，要求法庭拒絕受理，因為他們已經原諒了兩名兒子，書面證詞強調「反榮譽殺人」法例是在巴洛赫遇害後數個月才生效，因此不適用於此案。

巴洛赫之死當年引起極大迴響，民眾紛要求當局終止「榮譽殺人」，即親人殺死受害者後，如果獲得家人原諒，就可在法律下獲得赦免。當地國會在2016年10月通過「反榮譽殺人法」，列明即使獲得家人原諒也不能作為抗辯理由，行兇者可被判終身監禁，但法官仍可自行判斷案件是否屬於「榮譽殺人」罪行。

巴基斯坦26歲女網紅巴洛赫。美聯社
巴基斯坦26歲女網紅巴洛赫。美聯社
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延伸閱讀：

巴基斯坦修例禁「名譽殺人」　兇手難逃法網　可被判無期徒刑

網紅遭殺迴響大　巴基斯坦擬通過立法禁「榮譽處決」

文章授權轉載自《香港01》

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