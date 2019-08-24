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握力世界前5名？大力男輕鬆撕開整副撲克牌 不敢跟妻子同床睡

2019-08-24 12:38香港01 記者抹茶仔／報導

從事IT行業的男生一般給人的感覺都比較瘦弱，或許跟從早到晚都要坐在電腦前做苦工有關。

但最近日本有位IT男卻完全顛覆這刻板印象，擁有異於常人的手握力，能輕鬆捏爆蘋果及撕開整副撲克牌。

新沼大樹單手握力超過130kg（一般男性為46kg），曾經征服166kg的握力器...
新沼大樹單手握力超過130kg（一般男性為46kg），曾經征服166kg的握力器。（節目截圖）
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日本握力王

新沼大樹是一名電腦程式設計員，另一身份是握力王，單手的手握力超過130kg（一般男性為46kg），曾經征服166kg的握力器，據說全世界只有5人能做到。

近日他出席朝日電視台節目《激レアさんを連れてきた》，分享自己變成超人的故事，還示範如何輕鬆握爆蘋果、撕開整副撲克牌。

受格鬥漫畫啟發

縱然像新沼這般的超人，也不是與生俱來就擁有神力。他表示自己小時候看了一套叫《刃牙》的格鬥漫畫，自從渴望擁有主角那般爆肌肉體。

從此他開始瘋狂鍛鍊，除了在家健身外，連上學的時間也不放過，於電車伸手進書包裡偷偷用握力器練手力、用小拇指 吊扶手等等。

生活超多不便

不過力量太強，也不是一件好事。新沼表示自己因握力太大，導致生活上造成諸多不便，例如每3日就弄壞一個鍵盤、洗碗時幾乎100%捏爆碗碟，甚至不敢跟妻子同床睡覺...

延伸閱讀：

電車痴漢竟是男友爸爸？　日本節目公開8個恐怖經歷

【減肥】被媽媽狠批死肥豬　日女決心減42kg成健美冠軍兼超多人追

文章授權轉載自《香港01》

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