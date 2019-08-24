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中18億彩券頭獎不去領 老翁曝原因發人深省

2019-08-24 11:03聯合新聞網 綜合報導

約瑟夫中了彩券頭獎18億元。圖／取自《CBC》
約瑟夫中了彩券頭獎18億元。圖／取自《CBC》
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中樂透是許多人的夢想，不過加拿大卻有一名老翁，上月中了18億元的彩券後，卻遲遲沒去領獎，近日終於前往領錢時表示，原想繼續過著平靜的生活，才會先將彩券存放於保險箱內，但老翁姊姊上周過世，老翁上月又做了膝蓋手術，讓他深深體會到生命比獎金更重要。

根據《CBC》報導，加拿大一名退休20年的老翁約瑟夫（Joseph Katalinic），他今年高齡85歲，現在居住於列治文（Richmond），畢生以漁夫為職，退休後過著平靜的生活，日前突然心血來潮買了一張Lotto Max彩券，想不到竟中了頭獎6千萬美元（約新台幣18億）。

約瑟夫不相信自己中了頭獎，不只先開車至原先買彩券的商店Seafair Smoke Shop對獎，又跑了兩間便利商店確認，才終於確定自己真的好運對中大獎，他回家後先喝了一杯蘇格蘭威士忌，接著將喜訊告訴大女兒，他說，「大女兒與女婿的反應一樣，都是先緊緊擁抱我後大哭」。

約瑟夫表示，未來計劃帶著家人到夏威夷度假，再去他父母老家歐洲城鎮弗林弗倫，他也透露中獎彩票是在溫哥華南部購買的。

特別的是，約瑟夫中的金額是史上最高獎金金額，不少人都十分好奇得獎者到底是誰，當時BCLC還在Twitter上發文，寫下「我們很高興能見到得獎者！」，卻遲遲未見有人出面領獎。

約瑟夫表示，其實本來不想這麼早去領錢，只想繼續過著平靜的生活，才會把彩券先存放在銀行保險箱中，但他姊姊凱若琳在17日去世，約瑟夫一個半月前也做了膝蓋手術，讓他深深體會到，生命遠比獎金重要，如今他決定要拿著獎金及時行樂。

彩券

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