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男子準備踏出電梯卻急降 在眾人面前當場遭夾死

2019-08-23 16:01聯合新聞網 綜合報導

男子準備踏出電梯時，電梯卻突然急降，雖然他試圖爬出，但仍不幸遭夾死。圖擷自New...
男子準備踏出電梯時，電梯卻突然急降，雖然他試圖爬出，但仍不幸遭夾死。圖擷自New York Posts
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美國紐約曼哈頓昨日發生一起電梯夾死人的意外，根據監視器拍攝的畫面顯示，電梯剛到樓層開門後有人走了出來，隨後後方的男子也正準備踏出門時，電梯忽然往下急降，導致男子的身體被夾在電梯與樓板之間，過沒多久後整個人也被強大的擠壓力擠到了樓下，當場慘死，而這個場景也被眾人目睹。

根據「New York Posts」報導，這起案件發生在曼哈頓的基普斯灣公寓（Kips Bay apartment），當天早上8點15分這名30歲的男子威斯布倫（Sam Waisbren）正打算從住家的23樓搭乘電梯往下，他與其他6名住戶一起搭上這班電梯，電梯開門後，一位背著書包的男子先走了出來，而威斯布倫也隨後跟上，當他準備踏出門口時，電梯突然急速下降，雖然他即時伸出手臂想要爬出電梯，但仍然遭電梯擠壓，整個人被卡在電梯和樓板間，隨後因為擠壓力道太大被擠入電梯內，當場慘死，而這一切也被電梯外的眾人目睹。

有人報警後，消防人員使用裝備破壞電梯門，救出了受困在裡面的5名住戶，而他們雖然沒有受傷，但也被這場意外嚇壞了，有一位建築工人目擊整起事件，他說「當電梯繼續往下的時候，這個男子還試圖用手爬回地板上，真是太可怕了。」而威斯布倫的父親表示，兒子6年前搬到紐約工作，他說「紐約每個月有好多位房客，總共付了好幾十億美元的租金，但他們的電梯仍舊很糟糕。」

報導也指出，雖然這部電梯過去十年來都沒有發生任何意外，但同一棟的另一部電梯在幾個月前才因安全問題被關閉，而檢查電梯的人員也在5月29日提出暫停使用電梯的建議，可是該棟大樓管理公司又在2天後繼續開放使用，對此，大樓管理公司則沒有做出回應。

電梯紐約房客

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