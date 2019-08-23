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73歲男子吞魚骨肚痛 醫發現刺穿小腸須切除

2019-08-23 13:55聯合新聞網 綜合報導

日本一位73歲男子肚痛就醫，結果發現昨晚吞下的魚骨刺穿了他的腸道。。圖擷自Liv...
日本一位73歲男子肚痛就醫，結果發現昨晚吞下的魚骨刺穿了他的腸道。。圖擷自Live Science
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日本一位73歲的男子因為劇烈肚痛前往急診就醫，醫院發現他小腸部位似乎有異狀且有輕微發燒的症狀，而男子表示自己在就醫前一天吃了一條黃尾魚，經過X光掃描後發現男子的小腸被一根魚刺刺穿，必須接受腸道切除手術抗生素治療，所幸男子在術後平安無事，並在不久後順利出院。

根據英國《每日郵報》報導，新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine.）21日發表了一個案例，一位日本男子因在吃黃尾魚時沒有特別注意魚刺，於是把它刺吞進了肚裡，導致他肚痛難耐並在隔日前往高知醫院就醫，男子對醫生表示下腹部有壓痛感，因此醫生便對他的腹部進行X光掃描，發現有一根線狀體穿過了他的小腸。

醫生見狀後決定對男子動手術，在切開腸壁後醫生發現這根「線狀體」就是男子前一天吃的黃尾魚魚骨，魚骨長約2公分，由於太過尖銳，所以勾住了腸壁並刺穿了它，而這也導致腸壁中的組織死亡，因此需要將男子的部分腸道切除，而他也需接受抗生素治療，以避免感染。但所幸在手術過後男子沒有大礙，他也在8天後順利出院。

報導中也指出，根據2014年世界胃腸病學雜誌記載，意外吞食魚骨是「胃腸道穿孔」最常見的原因，但不到1％的攝入異物會撕裂腸道，因為腸道本身具有保護自身免受穿孔的能力，當被刺傷時，受影響的部分會變得凹陷並移除氧氣，而這也可以促使有害物體移動到不會傷害腸壁的位置。

抗生素手術發燒

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