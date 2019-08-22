以為只是感冒 女染敗血症手腳臉發黑只好截肢保命

2019-08-22 19:55 聯合新聞網 綜合報導



英國一名女子身體出現病狀，原以為只是小感冒，沒想到之後卻感染了敗血症，讓她手腳臉全部發黑，最後只好截肢保命。圖擷自 每日星報 分享 facebook

英國一名53歲女子，在去年11月就開始出現身體寒冷、發抖等症狀，原本以為只是小感冒因此沒有特別理會，沒想到才過幾天，病情卻急轉直下，甚至引發感染，導致敗血症及器官衰竭，讓她的手、腳和臉部都發黑，最後不得不面臨截肢，10根腳趾只剩下3根。

根據《每日星報》報導，這名名叫露絲肯特（Ruth Kent）的女子，從小免疫系統就不好，在去年11月就突然感到身體寒冷，但與一般的感冒症狀類似，因此沒有特別去理會。直到過沒幾天後，她的手突然拿不起碗，還痛到無法上班，甚至還會半夜失禁，走去上廁所時，腳還會傳來陣陣的疼痛感。但露絲肯特仍不以為意，直到她的病情突然急轉直下，才到醫院接受治療，隨後就被醫生診斷出罹患流行性腦脊髓膜炎。

但是感染惡化的程度卻遠超過他們的想像，醫生很快就發現露絲肯特的感染迅速轉向為敗血症，當時她的臉、手和腳已全部變黑，之後在醫院的照料下，病情有獲得改善，四肢也已恢復正常，終於能如願出院。但不幸的是，護士在今年1月到她家幫忙更換紗布時，發現她的腳又出現感染情況，不僅發出惡臭還有變綠的情況，因此為了保命還是不得不將腳趾截肢。

目前露絲肯特還在恢復當中，除了沒走幾步路會感覺疲累，也無法長時間拿物品。近日她也將她的故事分享出來，希望能夠警惕大家不要忽視身體出現的微小狀況，因為這些不被注意的症狀，常常都會變成難以想像的後果，更無奈的說「如果我早點知道的話，就會早點看醫生了」。