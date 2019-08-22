親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

駐紐約大樓蔡英文下令買的？前外交官：總統記憶有誤

《無罪的罪人》背後，先入為主的狼師想像

以為只是感冒 女染敗血症手腳臉發黑只好截肢保命

2019-08-22 19:55聯合新聞網 綜合報導

英國一名女子身體出現病狀，原以為只是小感冒，沒想到之後卻感染了敗血症，讓她手腳臉...
英國一名女子身體出現病狀，原以為只是小感冒，沒想到之後卻感染了敗血症，讓她手腳臉全部發黑，最後只好截肢保命。圖擷自每日星報
分享

英國一名53歲女子，在去年11月就開始出現身體寒冷、發抖等症狀，原本以為只是小感冒因此沒有特別理會，沒想到才過幾天，病情卻急轉直下，甚至引發感染，導致敗血症及器官衰竭，讓她的手、腳和臉部都發黑，最後不得不面臨截肢，10根腳趾只剩下3根。

根據《每日星報》報導，這名名叫露絲肯特（Ruth Kent）的女子，從小免疫系統就不好，在去年11月就突然感到身體寒冷，但與一般的感冒症狀類似，因此沒有特別去理會。直到過沒幾天後，她的手突然拿不起碗，還痛到無法上班，甚至還會半夜失禁，走去上廁所時，腳還會傳來陣陣的疼痛感。但露絲肯特仍不以為意，直到她的病情突然急轉直下，才到醫院接受治療，隨後就被醫生診斷出罹患流行性腦脊髓膜炎

但是感染惡化的程度卻遠超過他們的想像，醫生很快就發現露絲肯特的感染迅速轉向為敗血症，當時她的臉、手和腳已全部變黑，之後在醫院的照料下，病情有獲得改善，四肢也已恢復正常，終於能如願出院。但不幸的是，護士在今年1月到她家幫忙更換紗布時，發現她的腳又出現感染情況，不僅發出惡臭還有變綠的情況，因此為了保命還是不得不將腳趾截肢。

目前露絲肯特還在恢復當中，除了沒走幾步路會感覺疲累，也無法長時間拿物品。近日她也將她的故事分享出來，希望能夠警惕大家不要忽視身體出現的微小狀況，因為這些不被注意的症狀，常常都會變成難以想像的後果，更無奈的說「如果我早點知道的話，就會早點看醫生了」。

敗血症感冒英國

相關新聞

澳洲民宅驚見50公斤巨型蜂巢 花12小時才摘除

2019-08-22 20:49

女以為便秘腹痛 手術後竟取出1898顆膽結石

2019-08-22 17:06

罕見！婦女釣到雙口怪魚後放生

2019-08-22 14:57

女歌手傳照和媽媽分享新閨房 意外發現床頭「私密玩具」

2019-08-22 13:08

8歲男童偷開車飆到時速140 嚇到身體不適

2019-08-22 12:02

網購3D列印機附贈小熊軟糖？ 答案藏在廠商說明書

2019-08-22 11:11

戶外電影院爆笑放映：氣墊床的大遷徙

2019-08-22 10:04

影／怪風吹亂150張充氣床滿天飛 人追著跑網民笑爆

2019-08-22 09:18

影／男叫囂嗆聲 女一記左勾拳讓他瞬間倒地滾帶爬

2019-08-21 18:11

玩笑開過頭 他扮警察攔車遇到真探員下場超慘

2019-08-21 14:46

男夜晚看不明女子往海崖走 下秒卻突然消失讓他當場癱軟

2019-08-20 21:52

日曬寫真集選在半夜2點拍攝 攝影師吐真相：怕曬黑

2019-08-20 19:59

女一年沒剪腳指甲 竟長出長達4公分超厚「小腳趾帽」

2019-08-20 19:50

被恐怖小丑從天而降嚇壞 女子「晚上得拿刀睡覺」

2019-08-20 16:19

日男七年沒洗澡全身黑垢 網友：這根本是怪物吧

2019-08-20 16:14

買沙拉還送寵物？ 美國女子驚見盒中有「活青蛙」

2019-08-20 15:23

肯亞女廚師破紀錄 75小時煮400多道菜

2019-08-20 15:04

14歲少年「性癖好」拿針插尿道 忍3天無法排尿

2019-08-20 13:27

情侶「激戰」陽台崩塌 雙雙墜落男友當肉墊重傷

2019-08-20 11:56

雙子宮孕婦11周內生2次 醫驚：機率5千萬分之一

2019-08-20 11:51

不滿媽媽疼愛年幼雙胞胎 16歲資優生殺光全家五人

2019-08-20 10:43
看更多

熱門文章

美中貿易戰 川普：注定由我對付中國大陸

2019-08-22 05:03

影／14年來首曝光！鐵達尼船骸崩壞情況讓學者吃驚

2019-08-22 16:35

女歌手傳照和媽媽分享新閨房 意外發現床頭「私密玩具」

2019-08-22 13:08

李顯龍夫人捍衛丈夫高薪：我們又不像他國有各種補貼

2019-08-22 00:31

罕見！婦女釣到雙口怪魚後放生

2019-08-22 14:57

領美政府研究費又為中國大學工作 美大學副教授遭訴

2019-08-22 09:43

美國經濟不能更好 川普點名罪魁禍首是他

2019-08-21 23:16

美國務卿：美中貿易戰 明年大選前解決

2019-08-22 00:11

日本新幹線時速280公里行駛 跑4公里驚見門沒關

2019-08-22 09:36

華郵：中國科學家站在量子革命最前線 美國憂心

2019-08-22 10:40

2019全球最賺錢的5大公司！冠軍的財力令人瞠目結舌

2019-08-22 15:56

網購3D列印機附贈小熊軟糖？ 答案藏在廠商說明書

2019-08-22 11:11

想買格陵蘭被笑荒唐 川普斥丹麥總理侮辱美國

2019-08-22 11:30

世衛：不用擔心喝下含塑膠微粒的水

2019-08-22 10:40

道瓊大漲240點 零售商財報出色緩解經濟衰退疑慮

2019-08-22 07:08

女以為便秘腹痛 手術後竟取出1898顆膽結石

2019-08-22 17:06

川普對抗大陸 賭上經濟

2019-08-22 00:10

趨勢觀察／美中貿易戰2.0…比氣長

2019-08-21 23:26

8歲男童偷開車飆到時速140 嚇到身體不適

2019-08-22 12:02

影／孟晚舟被捕畫面公布 遭海關搜查盤問3小時

2019-08-22 15:43

影／怪風吹亂150張充氣床滿天飛 人追著跑網民笑爆

2019-08-22 09:18

對抗美國禁令 華為23日發表AI重大技術

2019-08-22 13:42

川普大勝利 美放寬華爾街銀行交易規定

2019-08-22 00:18

布拉格市長友台 捷克再傳樂團赴中國演出遭禁

2019-08-22 18:34

陸男持綠卡返美被扣 卡遭沒收人被抓

2019-08-22 15:07

這5個市場敗象 比殖利率曲線更令人憂慮

2019-08-22 17:18

美中貿易戰 川普自稱是天選之人且會贏

2019-08-22 08:27

巴基斯坦 要求解除寶萊塢明星和平親善大使頭銜

2019-08-21 22:11

格陵蘭不賣 川普怒砍丹麥行

2019-08-22 00:03

日韓允對話 解決貿易紛爭

2019-08-22 00:17

日經：美國加碼禁運華為 為削弱其研發能力

2019-08-22 12:30

美股早盤開高 受目標百貨等零售股財報加持

2019-08-21 22:00

心情差就虐童？阿嬤拿2歲孫女腳燙熱水 冒大水泡恐截肢

2019-08-22 16:29

Fed會議紀錄意見分歧 但不想留下準備進一步降息印象

2019-08-22 08:25

傳監獄人員蓄意忽視指令 放任荒淫富豪獨留牢房

2019-08-22 18:37

梅克爾給強生30天提解方 英無協議脫歐的責任交給他扛

2019-08-22 11:20

川普堅持打貿易戰 聯準會官員憂拖累經濟成長

2019-08-22 08:29

G7再加1？ 川普出招挺俄重返G8

2019-08-22 00:03

印度增購36架飆風戰機 莫迪抵法可能與馬克宏談

2019-08-22 15:58

降成本、避關稅衝擊 蘋果傳考慮用京東方OLED

2019-08-22 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top