女歌手傳照和媽媽分享新閨房 意外發現床頭「私密玩具」

2019-08-22 13:08 聯合新聞網 綜合報導



艾拉和媽媽分享閨房照，卻被發現床頭掛著手銬。圖擷自 Ella Martine Twitter 分享 facebook

和別人分享自己的閨房，若是看到房間裡的私密小物，那場面一定會變得很尷尬。美國一位創作歌手Youtuber艾拉（Ella Martine）在自己的推特分享與媽媽的聊天記錄。當中Ella和媽媽分享自己的新房間，卻被眼尖的媽媽看到床頭前「令人害羞的玩具」，被問：「那是幹嘛用的？」

艾拉在自己的推特上發文，說自己的媽媽一直在問自己的新房間長什麼樣，終於艾拉將自己房間的照片傳給媽媽看，結果忘了把床頭掛著的「手銬」藏起來，被眼尖的媽媽發現，質問她：「房間很棒，除了手銬之外。那是做什麼用的？」

艾拉和媽媽解釋那是自己的室友暑假在房間拍片用的，但媽媽還是覺得不妥當要她趕快拿下來。讓網友笑回：「永遠要在訊息傳出去前多檢查幾遍」、「我也不相信那是你是有拍片用的」。

而身為網路紅人，艾拉也不忘藉此機會，在推特分享自己的Instagram。這篇貼文被轉發兩萬四千多次，並有超過十萬人按讚，成功為艾拉製造話題。