影／怪風吹亂150張充氣床滿天飛 人追著跑網民笑爆

2019-08-22 09:18 香港01 記者安祖娜／報導



150張同作露天電影院的充氣床墊早前遇上怪風，從活動場地吹走，被網民拍下瘋傳。圖擷自 Youtube 分享 facebook

露天影院於外國非常盛行，除了到戲院欣賞電影外，有機構會於空地或草地設立屏幕，讓市民邊野餐邊享受電影。早前美國一個露天床上影院（Bed Cinema）就發生一宗離奇「意外」，主辦單位設立場地時，突然遇上一陣怪風，放於草地上、仍未固定的150張充氣床墊被吹至到處亂飛，附近居民目擊並拍下情況，令不少網民爆笑瘋傳兼大讚「好治癒」。

一個經營藝術活動的機構早前在美國科羅拉多州一公園草地舉行一場「床上電影院」活動，讓民眾能躺在床上欣賞電影《驚奇隊長》，觀眾可以選擇單人或雙人床，現場同時提供免費的爆米花和小吃，活動推出不久門票就已售光。

上周六（17日）活動當日，主辦單位下午已到場佈置，設立了150張充氣床墊，以及枕頭和放置小食的桌子，沒想到準備期間，現場突然吹起一陣狂風，過百張還未固定好的充氣床墊即被吹走，狼狽情況被當時正於公園附近泳池參與派對的馬尼斯拍下。

從馬尼斯上載的片段可見，多張不同大小的床墊隨着風勢，不斷於草地上翻滾，部分被吹起飛至草地旁邊，有些則直飛進泳池內，「我們只是坐在游泳池旁邊，突然間兩張床墊飛進了泳池，當我們站起來時，便看到更多床墊正向我們飛過來」。

馬尼斯說，當時見到部分工作人員趕緊跟着風向跑，嘗試抓住不斷飛舞及翻滾的床墊，不過卻徒勞無功，有人被床墊撞跌，另有些床墊更飛出馬路阻礙交通，形容情況是「一場災難」。他事後將影片上載至YouTube，並將影片名稱改為「2019年床墊大遷徙」，獲得網民瘋傳，留言笑稱場面非常「治癒」，「我不能控制自己看完再看」、「社區被床墊入侵攻擊了嗎？」。

馬尼斯其後和其他居民協助工作人員將床墊「捉住」，整項任務約花了30分鐘，「雖然我們為工作人員感到抱歉，但這件事真是太好笑了」。舉辦床上電影院活動的公司事後亦表示，工作人最終趕及於活動開始前找回床墊及佈置場地，活動按原訂時間舉行。

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