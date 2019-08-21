玩笑開過頭 他扮警察攔車遇到真探員下場超慘

2019-08-21 14:46 聯合新聞網 綜合報導



日前美國一名男子玩笑開過頭，竟假扮警察將一名真正的探員攔下，最後卻遭多項罪名被捕。圖擷自 FOX NEWS 分享 facebook

有些人喜歡開玩笑，讓生活多點樂趣，但玩笑開過頭恐怕會造成不堪的後果。日前美國一名男子假扮警察，在路上攔下一輛車，沒想到卻攔到真正的警察，讓他嚇得立刻逃離現場，但最後還是被逮捕歸案，並遭多項罪刑起訴。

根據《FOX NEWS》報導，這名25歲的男子波特洛克（Valiery Portlock）日前開著他的黑色轎車前往希克威爾（Hicksville）靠近羅斯福大道（Roosevelt Ave）時，試圖越過一輛廂型車，並佯裝成一名警察打開警示燈跟按喇叭，還攔截廂型車要駕駛在路邊停車。

但沒想到，箱型車的駕駛竟然是一位納蘇縣（Nassau County）警察局電子小組的探員，是一位貨真價實的警察。當時探員向波特洛克表達自己的身分後，便走向他的車，波特洛克發覺情況不對，開著車拔腿就跑，掉頭逆向開上長島高速公路，想快速逃離現場，但最終他還是在高速公路上被巡邏隊攔住。

事發後，波特洛克在沒有發生交通事故的情況下被捕，隨後便被檢察官以「一級刑事冒充罪」和「危害他人及非法拒捕罪」逮捕。近日，波特洛克在亨普斯特德（Hempstead）第一地區法院接受傳訊，並因繳交保證金而被釋放。