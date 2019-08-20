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日曬寫真集選在半夜2點拍攝 攝影師吐真相：怕曬黑

2019-08-20 19:59聯合新聞網 綜合報導

日本攝影師澤村洋兵的「夏日艷陽寫真集」，竟是半夜兩點於室內打光拍攝。 圖／擷取自...
日本攝影師澤村洋兵的「夏日艷陽寫真集」，竟是半夜兩點於室內打光拍攝。 圖／擷取自yohei_sawamura的IG
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天氣好的時候，在戶外偶爾可見漂亮的女生出來拍人像美照。很多人都以為，外拍若想拍出艷陽四射的活力感，必定要選在天氣晴朗的地方。不過，日本攝影師澤村洋兵似乎突破了這項限制，運用創意和專業技巧，在半夜也能拍出艷陽高照的感覺。

澤村洋兵的職業是攝影師，擅長拍攝人物寫真。拍攝時，他總能找到適合的角度，利用標準的攝影設備，讓光影恰當投射在模特兒身上，讓鏡頭下的模特兒顯得美麗優雅又耐看。最近，澤村洋兵在IG上公布了一系列「夏日艷陽寫真」，鏡頭特寫在模特兒臉部表情。只見照片中的女孩戴著遮陽帽，陽光灑落在她的臉龐。其中兩張照片是用帽子把眼睛遮住，只露鼻子和嘴巴，卻不失優雅神韻。另外兩張有露出眼睛的，女孩側身、臉部正對著鏡頭，光線灑在臉上，顯得毫無違和感。

只不過，當看到最後一張照片時，真相恐讓人大吃一驚。原來，澤村洋兵的拍攝地點選在室內工作室，窄小的空間裡，模特兒就跪坐在一張床的旁邊。澤村洋兵在床上鋪了一條綠色大毛巾當後景，打開電風扇，讓模特兒的頭髮被微微吹起，營造身處大自然、被風吹的感覺。風扇上方還架了一個燈罩，在模特兒臉上適度打光，且讓光線穿透草帽，營造出豔陽灑落臉龐，讓模特兒散發青春氣息與韻味。

澤村洋兵在貼文中表示，因為白天的天氣實在太熱了，加上怕曬黑，因此他突發奇想，決定於半夜兩點在室內進行拍攝工作。許多網友看完澤村洋兵這系列照片，不得不讚嘆道「這就是專業呀」。

日本攝影師澤村洋兵的「夏日艷陽寫真集」，竟是半夜兩點於室內打光拍攝。 圖／擷取自...
日本攝影師澤村洋兵的「夏日艷陽寫真集」，竟是半夜兩點於室內打光拍攝。 圖／擷取自yohei_sawamura的IG
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日本攝影師澤村洋兵的「夏日艷陽寫真集」，竟是半夜兩點於室內打光拍攝。 圖／擷取自...
日本攝影師澤村洋兵的「夏日艷陽寫真集」，竟是半夜兩點於室內打光拍攝。 圖／擷取自yohei_sawamura的IG
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日本攝影師澤村洋兵的「夏日艷陽寫真集」，竟是半夜兩點於室內打光拍攝。 圖／擷取自...
日本攝影師澤村洋兵的「夏日艷陽寫真集」，竟是半夜兩點於室內打光拍攝。 圖／擷取自yohei_sawamura的IG
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日本攝影師澤村洋兵的「夏日艷陽寫真集」，竟是半夜兩點於室內打光拍攝。 圖／擷取自...
日本攝影師澤村洋兵的「夏日艷陽寫真集」，竟是半夜兩點於室內打光拍攝。 圖／擷取自yohei_sawamura的IG
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