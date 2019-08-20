女一年沒剪腳指甲 竟長出長達4公分超厚「小腳趾帽」

2019-08-20 19:50 聯合新聞網 綜合報導



美國一名女子，長達一年都沒有修剪過自己的腳趾甲，不僅讓腳趾甲變厚變黃，甚至還遭到真菌感染。圖擷自 太陽報 分享 facebook

由於腳指甲時常被悶在鞋子裡，因此若是沒有定期修剪做清潔，不僅會孳生細菌，甚至還可能造成嚴重感染。日前美國佛羅里達州就有一名女子，長達一年都沒有修剪自己的腳趾甲，沒想到腳指甲不僅長到長達4公分，甚至還受到真菌感染，直到近日真的受不了了，才到醫院給足科醫生治療，連醫生看到後都覺得相當驚悚。

根據《太陽報》報導，該名女子選擇在健康足部治療中心（Healthy Feet Podiatry）進行治療，足科醫師Binh Nguyen博士，花了近30分鐘才將女子長達4公分的「小腳趾帽」切斷，只見女子的指甲不僅變超長還變厚變色，其中一個巨大的指甲甚至過度生長，覆蓋到了下一個腳趾，畫面令人相當震驚，不過足科醫師仍為女子剪掉超長腳指甲。

報導中也提到，女子的腳指甲不是天生就長這樣，而是受到真菌感染所致。但目前還尚未有完全根除真菌的方法，只能夠使用含有抗真菌的指甲油慢慢治療，和口服藥物進行控制。然而醫生表示，若是腳指甲受到感染後越長越厚，就需要長時間進行治療，但若放任受感染的腳指甲不管，還有可能導致腳指甲周圍的皮膚嚴重受損，引起蜂窩性組織炎，甚至是截肢都是有可能的。