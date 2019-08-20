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日男七年沒洗澡全身黑垢 網友：這根本是怪物吧

日男七年沒洗澡全身黑垢 網友：這根本是怪物吧

2019-08-20 16:14聯合新聞網 綜合報導

男子已經7年沒洗澡了，身上的黑垢讓人不敢直視。圖擷自nanj-world
男子已經7年沒洗澡了，身上的黑垢讓人不敢直視。圖擷自nanj-world
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在日本有名男子在論壇上表示，他覺得洗澡很麻煩，因此7年沒洗過澡，與父母同住的他，也已經10年沒見過爸媽了，身體上的毛孔也因為堵塞而無法排汗，男子更上傳自己雙腳、膝蓋、手臂佈滿黑垢的照片，網友看了照片都驚呼「這怪物是什麼阿」。

38歲的原Po在論壇上發文，他失業多年且7年來沒有洗過澡，他抱怨身體上的毛孔都被髒汙堵住，無法排汗的他每天都待在沒有電扇、冷氣的房間，原Po直呼真的會被熱死。網友看了文章不相信有人可以7年不洗澡，便請原Po拿出證據，他上傳自己膝蓋、雙腳、手臂等部分都佈滿污垢的照片。

網友看了質疑「那你怎麼活下來？」，原Po表示「父母會把食物放在房門口，因為牙膏用完了，現在的我滿口蛀牙」，網友接著問那他每天的生活是什麼，原Po表示「我每天都在看電視，頭髮長了就拿剪刀直接剪」，從照片中看到，原Po的手腳指甲長的像巫婆一樣，身上的黑垢一小塊一小塊的像是發霉一樣。

網友看了照片都驚呼「我如果不洗澡，我會感到煩躁和沮喪」、「如果你泡在浴缸裡，就會像味噌湯一樣」、「這怪物是什麼」、「這是這輩子看過最荒謬的事」、「如果有一天你父母突然發生什麼事呢...」、「看完文章，我決定現在去洗澡，感謝這個主題」。

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