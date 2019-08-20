被恐怖小丑從天而降嚇壞 女子「晚上得拿刀睡覺」

2019-08-20 16:19 聯合新聞網 綜合報導



小丑娃娃從天而降，嚇得女子將它燒掉以驅邪。圖擷自 太陽報 分享 facebook

史蒂芬金恐怖小說「牠（IT）」2017年被翻拍成電影嚇壞眾人，當中的小丑潘尼懷斯（Pennywise）更是許多人心中的夢魘。美國紐澤西州一名女子上周六在自家後院享受陽光，天空突然飄下不明物體，仔細一看，竟然是潘尼懷斯娃娃，嚇的這名女子晚上還得拿刀睡覺。

《今日美國》報導，紐澤西州的一名女子詹森（Renee Jensen）和男友17日在自家後院享受日光浴，突然天上飄下一個不明物體，據詹森描述，這個物體精準的穿過各個樹縫，在沒有碰到任何東西的情況下降落。兩人前去檢查，發現是個磨損、額頭上還有神秘標誌的潘尼懷斯娃娃，嚇壞兩人。

兩人實在是太害怕於是報警處理，經過警方調查，還是無法得知娃娃從哪而來，警方也覺得很邪門而不願將娃娃帶走。然而詹森無法冒任何風險將娃娃留在家中，待警方離開後，她便將小丑娃娃燒掉。一開始還燒不起來，直到用了橄欖油和報紙點燃，才將娃娃燒掉。

為了去除晦氣，在將娃娃燒成灰後，詹森另外燒了鼠尾草並繞著自己的後院走以「淨化」這個區塊。到了晚上也無法安穩的睡覺。為以防萬一，詹森拿著刀睡覺。她表示，她知道別人會覺得她瘋了，「但實在是太可怕了。」