肯亞女廚師破紀錄 75小時煮400多道菜

2019-08-20 15:04 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



肯亞廚師不間斷烹飪75小時，打破最長的連續烹飪金氏世界紀錄！肯亞36歲的女廚師馬里哈8月16日連續烹飪直到19日，共花費75小時煮出400多道菜，打破之前金氏紀錄的68小時。馬里哈表示，這段瘋狂的烹飪過程，她每12小時只休息30分鐘，而大部分的菜餚都將轉送到庇護所與孤兒院做公益。

根據《非洲全面網》報導，肯亞36歲女廚師馬里哈19日結束她長達75小時的連續烹飪旅程，以打破金氏世界紀錄，過往紀錄是美國廚師朗普金寫下的68小時，而這也是史上首度有女廚師登上這項很需要體力、耐力的紀錄名單。

馬里哈表示，這75小時中她平均每12小時只休息30分鐘，長時間維持同一個站姿讓她腰酸背痛，眼睛也長時間未閉眼，但這次破紀錄讓她直呼值得，從過去多次挑戰這項任務就能看出馬里哈的執著；甚至她去年差點成功，但因「財務上的不可抗力因素」而被迫中斷。

此外，據《英國廣播公司》報導，馬里哈決定把這75小時煮出的成果捐出去做公益，她與40人的烹飪團隊共計做出400道料理，絕大部份將轉送到當地庇護所與孤兒院。

馬里哈的決心與所為深獲當地州長認可，蒙巴薩州長橋霍表示，馬里哈證明非洲女性也能展現毅力與韌性，最終也選擇不浪費食物，這是非洲精神最佳的演繹。

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