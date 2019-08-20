14歲少年「性癖好」拿針插尿道 忍3天無法排尿

2019-08-20 13:27 聯合新聞網 綜合報導



突尼西亞一位14歲少年將3.5英吋縫衣針插入下體，且已深入尿道5公分，因此醫生只好動手術用鑷子夾出。圖擷自 The Sun 分享 facebook

突尼西亞的一位14歲少年因為連續3天無法排尿，父母將他送醫治療發現他尿道中有一根長3.5英吋（約8.8公分）的縫衣針，後來少年才主動坦承自己是因為想獲取「性快感」，於是將縫衣針插入尿道內，但卻失手插太進去，由於縫衣針已插入太深，最後醫生只好用鑷子伸進去尿道夾出來。

根據英國《太陽報》報導，這名少年因為想獲取性快感，於是拿起家中的縫衣針插入自己的尿道，雖然他曾試圖用磁鐵吸出針但仍然失敗，並導致他三天無法排尿，送醫後醫生用X光檢驗後發現縫衣針已進入尿道5公分深處，且肉眼無法看見，因此決定將少年全身麻醉並用鑷子深入尿道夾出，而術後縫衣針也順利取出，然而少年雖恢復健康，但醫生卻將他轉至精神科。

少年的主治醫生表示，少年的案例相當罕見，且他懷疑少年有特殊「性癖好」，因此將他轉至精神科。少年在經精神科診斷後，發現並無問題，但他學校的心理學家仍會持續他的後續照顧。

類似少年這種將異物放入尿道的案例，過往都有紀錄在泌尿外科病例報告中，其中就有人曾將吸管、燈泡、電線、甚至是松鼠尾巴放進去過，且案例包括男女各年齡層，醫生對此也表示患者常常因為羞恥和尷尬，導致醫療被延誤，可能會造成感染、尿道膀胱受傷、尿道狹窄的風險。而醫生也提醒，若是要達到性快感的目的，一定要使用專門的用具，不要隨意拿家中的物品嘗試，只會增高受傷的風險。