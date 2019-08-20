買沙拉還送寵物？ 美國女子驚見盒中有「活青蛙」

2019-08-20 15:23 聯合新聞網 綜合報導



原本要當晚餐的沙拉內驚見有活的青蛙。圖擷自 Karlie Allen Twitter 分享 facebook

吃青菜時最怕在菜中看到蟲子，但在美國威斯康辛州，一名女子卡莉（Karlie Allen）卻在要享用從超市買來的盒裝晚餐時，看到了更大隻的不速之客，一隻活生生的青蛙。讓卡莉嚇的趕緊拿出手機紀錄，並將影片放上網路。

《CNN》報導，卡莉13日和家人買了有機商店的盒裝沙拉當晚餐，卻在裡頭發現了一隻活生生的青蛙。影片中一名女子驚叫：「我的天阿！那是一隻活生生的青蛙」，他們拿出手機紀錄青蛙在沙拉中爬行，卡莉受訪時表示，這真的是太噁心了。

一家人本想將青蛙連同沙拉退還給店家，但青蛙一夜之間就逃走了。卡莉於是帶著沙拉並將影片拿給店家看，店家馬上退費，不過卡莉比較想知道店家的品管出了什麼問題。

之後店家透過推特像卡莉道歉並說：「依據美國農業部的規定，有機食品不能被檢測出任何添加劑或農藥。也確實雖然很罕見，但我們曾看過有昆蟲或其他小動物被包裝進新鮮農產品。」如果顧客碰到都可以拿回店家換貨。

即便這樣的狀況在有機食品店可能很常見，但這段經歷還是嚇到卡莉，讓她向記者表示短期內應該不會再吃沙拉，「這是一盒沙拉，應該要經過三重洗滌，且要是有機和健康的。」