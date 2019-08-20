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雙子宮孕婦11周內生2次 醫驚：機率5千萬分之一

2019-08-20 11:51聯合新聞網 綜合報導

哈薩克有位孕婦在5月生下懷孕25周的女嬰，並在事隔不到11周又生下了第二胎。圖擷...
哈薩克有位孕婦在5月生下懷孕25周的女嬰，並在事隔不到11周又生下了第二胎。圖擷自Mirror
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通常懷孕需要經歷37周後才可以將寶寶生出來，但哈薩克有位孕婦剛在今年5月24日生完一位健康女嬰後，隔2個半月又生下了一位男嬰，而兩位嬰兒都相當健康，讓婦人與醫療人員都相當驚訝，哈薩克衛生局表示這是本國出現的第一起案例，發生機率只有「5千萬分之一」。

根據「LADBIBLE」報導，這位來自哈薩克烏拉爾的29歲孕婦，名叫科諾瓦洛娃（Liliya Konovalova），她在5月時生下懷孕25周的一位早產女嬰，而事隔不到11周，又在8月9日生下一位早產龍鳳胎男嬰，雖然兩位嬰兒出生的時間都不滿正常懷孕週數，但都相當健康，醫生表示這種現象只會出現在雙子宮的孕婦身上，而這也是一個相當罕見的案例。

科諾瓦洛娃將嬰兒的出生視為奇蹟，她說「當我發現自己患有這種疾病時，我感到很震驚，我非常擔心早產兒的生命。」，由於科諾瓦洛娃的案例很罕見，醫療人員必須相當注意嬰兒的狀況，而科諾瓦洛娃也讚賞醫療人員「我們的醫生很棒，他們所做的是一個奇蹟，他們證明自己是真正的專業人士。」

嬰兒出生後，哈薩克的衛生局官員也表示「這是本國第一次出現的案例，這種情況發生的機率也只有5千萬分之一。」目前科諾瓦洛娃的小孩也在醫療人員的細心照顧下慢慢恢復體重，而科諾瓦洛娃也準備將小孩接回家中照顧。

早產孕婦子宮懷孕
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