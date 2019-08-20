不滿媽媽疼愛年幼雙胞胎 16歲資優生殺光全家五人

2019-08-20 10:43 聯合新聞網 綜合報導



16歲資優生是鄰居眼中的好孩子，卻因忌妒萌生歹意。圖擷自 dailymail 分享 facebook

在俄羅斯有名16歲資優生，他因忌妒母親太過疼愛4歲雙胞胎兄妹，心中產生恨意，在某個夜晚他用斧頭殺害了母親及4歲弟弟、妹妹，為了防止爺爺奶奶傷心，他狠下心來也將他們殺害，一夜之間一家5口全死在他的斧頭下，事後少年從二樓跳樓自殺，這起悲劇震驚了鄰居。

根據《每日郵報》報導，16歲的蒂莫爾（Timur Kimaletdinov）是名資優生，經常代表學校參加學術競賽取得優秀成績，在同學、鄰居的眼中是個好學生。四年前，蒂莫爾的母親生下一對龍鳳胎，蒂莫爾也多了照顧弟妹的責任。

據了解少年作案動機是不滿母親太寵愛雙胞胎弟妹。圖擷自 dailymail 分享 facebook 在本月18日早上，鄰居發現蒂莫爾的祖父母並沒有出來整理菜園，鄰居到蒂莫爾家關心時，竟發現五具屍體，警方接獲消息到現場蒐證，看見他們家的餐桌上留著一張蒂莫爾寫的紙條，上面接著他愛祖父母，會殺害他們是害怕祖父母失去近親會過度傷心。

根據蒂莫爾的同學口述，原來他十分忌妒母親對雙胞胎弟妹的寵愛，更不喜歡當弟妹的保母，才起了殺意，而蒂莫爾在殺害一家五口後，選擇用自殺方式擺脫刑事責任。這起事件在小鎮內傳開來，鄰居表示蒂莫爾是家中的驕傲，發生這種事大家都很意外。

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