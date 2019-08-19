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讓沒病兒就診323次甚至開刀13次 母恐將面臨20年刑期

2019-08-19 21:28聯合新聞網 綜合報導

美國一名母親帶沒病的兒子就診323次，甚至動過13次大型手術，恐將面臨20年的有...
美國一名母親帶沒病的兒子就診323次，甚至動過13次大型手術，恐將面臨20年的有期徒刑。圖擷自每日郵報
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美國德克薩斯州一名35歲的母親，在兒子才11個月大時，就開始讓他不斷接受不必要的醫療檢查和程序，前前後後共帶他去看了323次醫生，甚至還接受了13次重大手術，這名母親於近日認罪，讓兒童接受不必要的看診，恐將面臨20年的有期徒刑。

根據《每日郵報》報導，這名母親凱琳・鮑文（Kaylene Bowen）在兒子克里斯多福（Christopher）才11個月大時，就開始讓他接受不必要的看診，明明身體相當健康，卻被母親帶去看診323次，在2009年到2016年期間，更被帶去接受13次重大手術，甚至將克里斯多福限制在輪椅上，讓他無法正常行走。這件事一直到達拉斯（Dallas）醫院的工作人員發現克里斯多福其實是位正常的小孩後，鮑文的騙局才總算被拆穿，兒童保護部門也於2017年剝奪鮑文對兒子的監護權，避免她繼續虐待克里斯多福。

鮑文甚至還聲稱，自己的兒子正在走向死亡，還有著罕見的遺傳疾病，並試圖想讓克里斯多福進入肺部移植名單，接受臨終關懷治療，她殘忍的行徑令人不寒而慄。對此有醫生表示，鮑文可能是患有孟喬森（Munchausen）症候群，通常患有這類症狀的母親，都習慣透過撒謊、誇大，甚至是編造孩童有各種醫學症狀來獲得關注。

近日鮑文已於達拉斯法庭上認罪，男童父親也表示「我很高興她做了正確的事，謊言最終必會停止。」並提到希望「醫療虐待」的事件可以減少發生，因為沒有孩子需要忍受這樣的痛苦。而鮑文的判刑聽證會也將在10月11日舉行，她未來恐將面臨2至20年的監禁。

監護權手術虐童
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