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豬腎人體移植年內有望展開 英外科醫生：豬心移植數年內實現

2019-08-19 17:07香港01 記者歐敬洛／報導

英國一名外科醫師表示，將會於年底前進行的一次豬腎移植到人體的手術。 圖／ingi...
英國一名外科醫師表示，將會於年底前進行的一次豬腎移植到人體的手術。 圖／ingimage
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英國心臟科移植專家估計，豬心人體移植有望在未來3年實現。40年前在英國進行首宗人體心臟移植的醫生特倫斯（Terence English），表示異種器官移植將很快實現。

1979年8月特倫斯醫生成功在英國進行首宗心臟移植手術，開創歐洲心肺移植手術先河。40年後，心臟移植已成為非常可行且有相當存活率的手術。

現時英國共有280名病人等待心臟移植，但心臟摘取必需由一名腦死患者，且得到其家屬同意才可進行。加上心臟大小及健康情況亦是關鍵，可謂「一心難求」。

特倫斯醫生說，在1979年那次手術中他指導過的醫生麥格雷戈（Christopher McGregor）的技術，將會用於年底前進行的一次豬腎移植到人體的手術。他表示，這將為較複雜器官進行異種移植（xenotransplantation）鋪路：「如腎的手術成功，心的手術也將可以，這將改變整個（器官移植）的議題。」

麥格雷戈現時效力美國阿拉巴馬大學，他研製出兩個「敲除基因」（knock-out genes），可讓豬的器官可移植到人體。

移植豬腎是第一步

在3D打印心臟或其他器宮正發展之際，另一個項目───異種器官移植亦正平衡發展。其中最大突破是2017年，由哈佛大學成功研究的基因改造方法，消除豬隻胚胎體內「不合適」基因，讓器官移植後不會對人體細胞造成損害，令異種器官移植變得可能。

其中豬腎人體移植最快可在這數個月內正式實驗，相比缺心，缺腎的病人更多：每年英國均有1000人因等不及腎臟移植死亡，豬腎移植成功將會是一大喜訊。

特倫斯表示接受《星期日電訊報》訪問時表示：「如豬腎移植到人體的異種移植結果令人滿意，那麼看來（豬）心或能在數年內用在人體身上且有良好效果。」

2018年12月，期刊《自然》報道，一隻狒狒在接受豬心移植後，健康生活達6個月之久。過去同類的實驗最高也只有57日，半年之久的存活期是一項大突破。

「一些動物保護組織會覺得這可能是錯誤的。」特倫斯說道：「但若這能拯救性命，我想這就是一件好事。」

延伸閱讀：

日本首次批准「合成獸」研究　培育移植用人體器官

西班牙科學團隊在中國培植「人猴胚胎」　聲稱實驗成功

文章授權轉載自《香港01》

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