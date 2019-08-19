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地球不是圓的 地平學家指出「其實是甜甜圈形狀」

2019-08-19 17:49聯合新聞網 綜合報導

有地平學家認為地球並非是圓的，而是呈現甜甜圈形狀。圖擷自reddit
有地平學家認為地球並非是圓的，而是呈現甜甜圈形狀。圖擷自reddit
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在哥倫布航海前，人類曾相信地球是平的，但之後隨著科技文明的發展，我們認知到地球是一顆球體並且是圓的，但其實有部分學者與民眾，仍然對地球的形狀抱持著懷疑的態度，就有「地平說」的學者曾指出地球的形狀其實是甜甜圈，而他的說法也引發外界震驚。

根據「LADbible」報導，「地球呈現甜甜圈形狀」這個說法其實是由地平說學者瓦魯格（Varuag）於2012年提出，他曾在地平說學會（Flat Earth Society）上發表他的看法，甜甜圈形狀的星體在科學上被稱為「環形行星」，為了保持球體的向心力和離心力，必須透過快速旋轉才能防止外圈在引力作用下，導致中心下陷。

而瓦魯格也說地球中間的洞口不會被看見的原因，是因為光不會隨著環狀曲度轉彎，且無線電波被大氣反射的狀況之所以不易被發現，也是因為光會在直線行徑過程中減弱進而被反射，所以才會有人認為地球是平的。

但對於瓦魯格的說法，許多學者紛紛提出疑問，有人質疑「那為什麼站在地球終端，卻無法看見甜甜圈的另一面？」，對此瓦魯格表示，當人站在地球終端抬頭看時，光線會先通過第一大氣層，但當光抵達第二大氣層時已經減弱，並被反射至外太空了，因此才只會看到外太空。雖然瓦魯格對於部分質疑能提出解釋，但對於他的論點仍有許多尚未證實的地方，因此仍受外界質疑。

其實地球的外形並非是個正球體，因為自轉，地球呈現為一個兩極稍扁，而赤道略胖的球體。科學家們表示，只要質量夠大，就不會有類似正方體，或其他特別形狀的天體出現，因為星球內部的引力是均勻的，只能形成球體。而小行星就有各種姿態，因其質量與恆星行星差異甚大。

太空地球科學
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