親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普批准售台戰機 陸嗆：立即取消，將採必要措施

為媒體寫稿遭送公懲會 管中閔最後陳述

男子撿丟棄球衣收藏 多年後天價賣出因主人是「歐巴馬」

2019-08-19 16:19聯合新聞網 綜合報導

美國前總統歐巴馬高中時的球衣被拿到網站上拍賣，最終以近新台幣380萬的價格賣出。...
美國前總統歐巴馬高中時的球衣被拿到網站上拍賣，最終以近新台幣380萬的價格賣出。圖擷自Heritage Auction
分享

美國拍賣公司「Heritage Auctions」16日早上出現一項拍賣物品，是夏威夷畔納荷學校（Punahou School）的23號籃球衣，這件球衣看似普通卻以12萬美金賣出（約新台幣376萬），因為這是前美國總統歐巴馬學生時代的球衣。這件球衣原本是要被丟掉的，不過原擁有者將他撿起來收藏，誰也想不到如今能賣此高價。

芝加哥論壇報》報導，球衣的擁有者彼得（Peter Noble）同樣就讀畔納荷學校，是小歐巴馬3屆的學弟，也同樣穿著23號球衣在球隊打球，當初彼得看到學校球隊正準備將歐巴馬的23號球衣丟掉時便順手撿起來收藏，他表示他沒有其他意思，就只是「崇拜」畔納荷籃球隊而已。

多年過後，當歐巴馬當選總統，彼得看到歐巴馬高中時期打籃球的照片，與當時他撿到的球衣相似，於是他聯絡「Heritage Auctions」出售，拍賣公司也將球衣上的細節與照片上比對，包括球衣的尺寸、磨損紋路甚至是上面的小污漬都符合。

歐巴馬是一位不折不扣的籃球愛好者，高中時期是一位籃球員，他們的隊伍是1979年夏威夷州的冠軍隊伍，當年的球衣最終以12萬美金被一位不願公開的買主拍走，而彼得將把這些錢捐回母校。

歐巴馬夏威夷
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

麥當勞菜單全點一遍！60樣擺滿桌 結帳金額嚇壞網友

2019-08-19 15:54

豬腎人體移植年內有望展開 英外科醫生：豬心移植數年內實現

2019-08-19 17:07

兒向流星許願要弟妹 媽媽腹痛檢查才知懷了三胞胎

2019-08-19 14:25

男約上床卻睡著沒應門 她氣到提油放火燒房子

2019-08-19 13:53

影／雷雨中他祈禱別被打中 下一秒閃電「就在眼前」

2019-08-19 10:42

13、30傻傻分不清？ 納粹保時捷因口齒不清流標

2019-08-19 10:37

男玩過山車後「咳到床單全血」 醫：心臟差點爆掉

2019-08-19 10:35

三明治做太慢有事！28歲法侍者惹火顧客 遭槍擊送命

2019-08-18 13:49

將西施犬丟入乾衣機開直播 少女拍手大笑：牠超愛的！

2019-08-16 18:59
看更多

熱門文章

「落紅」12歲女主角演情慾戲惹爭議 越南上映4天被迫下片

2019-08-19 09:35

潛水挖寶發現GoPro 開機驚見溺斃男死前最後影像

2019-08-19 09:51

澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26

川普：若發生「天安門式」鎮壓 將傷害美中貿易談判

2019-08-19 08:15

多項利多助威 金價上看2,000元

2019-08-18 18:31

麥當勞菜單全點一遍！60樣擺滿桌 結帳金額嚇壞網友

2019-08-19 15:54

男玩過山車後「咳到床單全血」 醫：心臟差點爆掉

2019-08-19 10:35

冰川消融對你的影響 糞水四溢、傳染病蔓延

2019-08-18 22:25

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-19 06:44

星總理李顯龍國慶群眾大會演說 稱中美緊張短期內難解

2019-08-18 21:38

悼！冰島為第一條死去的冰川立墓碑

2019-08-18 22:45

川普說尚未準備好跟中國達成協議 不想跟華為做生意

2019-08-19 07:57

不是我經營不善 英國名廚奧利佛將餐廳倒閉歸咎脫歐

2019-08-18 19:22

喜事變喪事！阿富汗婚禮爆炸釀63死 男方賓客死傷慘重

2019-08-18 23:10

全球景氣衰退 五業者會重傷

2019-08-18 23:44

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 當局大規模搜救

2019-08-19 15:08

影／雷雨中他祈禱別被打中 下一秒閃電「就在眼前」

2019-08-19 10:42

男約上床卻睡著沒應門 她氣到提油放火燒房子

2019-08-19 13:53

白宮貿易顧問：關稅未傷到美消費者 美經濟將強到明年

2019-08-18 22:48

矽谷北移 多倫多磁吸科技業

2019-08-18 23:45

利多加持 金價衝2,000美元

2019-08-18 23:50

冰川消融 7威脅衝擊全球

2019-08-18 23:48

阿富汗婚禮變調 爆炸63死180傷

2019-08-18 23:48

陸女為拍超美澳洲鑽石灣 越過禁區下秒墜崖身亡

2019-08-19 16:42

13、30傻傻分不清？ 納粹保時捷因口齒不清流標

2019-08-19 10:37

5歲於難民營獲好心男贈單車 她24年後成功尋回恩人

2019-08-19 09:44

冰島立碑 悼700歲冰川之死

2019-08-18 23:48

婚禮屠殺事件 阿富汗人批美與神學士和談：只想趕快溜

2019-08-18 23:29

男子撿丟棄球衣收藏 多年後天價賣出因主人是「歐巴馬」

2019-08-19 16:19

兒向流星許願要弟妹 媽媽腹痛檢查才知懷了三胞胎

2019-08-19 14:25

抵制赴日旅遊傷到自家人 韓航空業者7月來股價重挫30%

2019-08-18 18:30

影／驚險瞬間！冰山坍塌掀巨浪 皮艇險滅頂

2019-08-19 12:36

關稅戰蘋果成本大增 川普：庫克擔心會輸給三星

2019-08-19 07:44

川普傳想買下格陵蘭 白宮經濟顧問證實消息

2019-08-19 03:26

老師開發教育App 變成大富翁

2019-08-18 23:48

咖啡大亨希達塔殞落 擴張過快敲企業警鐘

2019-08-18 23:47

降息周期? Fed路線受關注

2019-08-18 23:44

川普：基於國家安全 不想跟華為做生意

2019-08-19 09:56

紐時：美國不該再仰賴軍事力量 提升美國利益

2019-08-19 11:42

台股ADR上周五全面上漲 跟進台股美股漲勢 友達衝7.7%

2019-08-19 07:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top