男子撿丟棄球衣收藏 多年後天價賣出因主人是「歐巴馬」

2019-08-19 16:19 聯合新聞網 綜合報導



美國前總統歐巴馬高中時的球衣被拿到網站上拍賣，最終以近新台幣380萬的價格賣出。圖擷自 Heritage Auction 分享 facebook

美國拍賣公司「Heritage Auctions」16日早上出現一項拍賣物品，是夏威夷畔納荷學校（Punahou School）的23號籃球衣，這件球衣看似普通卻以12萬美金賣出（約新台幣376萬），因為這是前美國總統歐巴馬學生時代的球衣。這件球衣原本是要被丟掉的，不過原擁有者將他撿起來收藏，誰也想不到如今能賣此高價。

《芝加哥論壇報》報導，球衣的擁有者彼得（Peter Noble）同樣就讀畔納荷學校，是小歐巴馬3屆的學弟，也同樣穿著23號球衣在球隊打球，當初彼得看到學校球隊正準備將歐巴馬的23號球衣丟掉時便順手撿起來收藏，他表示他沒有其他意思，就只是「崇拜」畔納荷籃球隊而已。

多年過後，當歐巴馬當選總統，彼得看到歐巴馬高中時期打籃球的照片，與當時他撿到的球衣相似，於是他聯絡「Heritage Auctions」出售，拍賣公司也將球衣上的細節與照片上比對，包括球衣的尺寸、磨損紋路甚至是上面的小污漬都符合。

歐巴馬是一位不折不扣的籃球愛好者，高中時期是一位籃球員，他們的隊伍是1979年夏威夷州的冠軍隊伍，當年的球衣最終以12萬美金被一位不願公開的買主拍走，而彼得將把這些錢捐回母校。