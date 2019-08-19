麥當勞菜單全點一遍！60樣擺滿桌 結帳金額嚇壞網友

2019-08-19 15:54 聯合新聞網 綜合報導



日本網友實測將日本麥當勞餐點全部點過一遍。圖擷自 @himechan___sub 分享 facebook 現代人生活忙碌，外食比例高，速食是不少人選擇之一，在台灣到速食店點一份套餐大約是100到200元不等，價位其實不算低。近日有名日本網友，好奇如果把麥當勞所有餐點全部點一次需要多少錢，他實際測試後，貼出發票明細分享，令許多網友驚訝的是，這一整桌滿滿食物，竟只花費11620日圓（約新台幣3425元），許多人直呼，「比想像中便宜」。

日本網友在Twitter分享，自己與友人一同進行「把麥當勞菜單上餐點全部點一次」實測挑戰，除了拍下將所有麥當勞餐點放在桌上照片，也秀出超級長餐點單，總共買了60項商品，全部餐點不含稅金額為11620日圓（約新台幣3425元），看完洋洋灑灑明細，以及滿桌的麥當勞餐點，讓不少網友驚呼，「居然這麼便宜」、「這個價錢有點不敢相信」，還有人問「下次要不要試試看星巴克」。

另外也有人提出質疑，這樣的舉動會不會造成店家或者其他顧客困擾，「店員聽到的時候可能嚇傻了」，網友也在下面回應，「有事先告知店家，因此跟現場顧客點餐櫃檯不同，沒有影響到現場客人，沒有在店內用餐，食物也沒有造成浪費，共有8人一起吃掉所有餐點」。

麥當勞前店員指出，「雖然讚嘆他的實驗精神，但把餐點全部做一遍真的很費工，若在客人稀少時間可能無所謂，如果是出餐巔峰時間大概會崩潰」。