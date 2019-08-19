兒向流星許願要弟妹 媽媽腹痛檢查才知懷了三胞胎

2019-08-19 14:25 聯合新聞網 綜合報導



丹妮特本以為自己又再得腎結石，檢查才知懷孕34周，10日生下健康的三胞胎。圖擷自 Courtesy KOTA-TV News 分享 facebook

傳說向流星許願願望就能實現，美國南達科他州一位媽媽丹妮特（Dannette Glitz）日前突然感覺到腹痛，以為是自己的腎結石復發，但到醫院檢查時才發現自己懷孕34周，還是三胞胎，這讓丹妮特10歲的兒子相當開心的表示，之前看到流星時許願想要個弟弟，如今「我的願望實現了！」

《今日美國》報導，丹妮特10日產下健康的三胞胎，在被告知懷孕之前，丹妮特完全沒有孕吐等懷孕會出現的不適，直到某日突然感覺到腹痛，有過腎結石病史的她，覺得痛的感覺與腎結石很相似，便到醫院檢查，才知道自己懷孕了。

生產的過程更是驚喜不斷，一開始醫師告知準備好迎接一對雙胞胎，等到生產時，先生才發現還第三個胎兒。丹妮特表示當他們將這個消息告知身邊親友時，大家都因為丹妮特沒有任何徵兆而不敢相信，而她自己也完全沒有預見這樣的結果。

已育有兩個孩子的丹妮特，本來預期不會再有小孩了，如今家中誕生新成員相當驚喜。而丹妮特10歲的兒子羅尼（Ronnie Glitz）則開心向電視台表示，有一次看到流星時，因為很想要一個弟弟，他便向流星許願要「一個弟弟」，再給自己的妹妹「兩個妹妹」，還說自己知道弟妹們總有一天會出現。