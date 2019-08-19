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男玩過山車後「咳到床單全血」 醫：心臟差點爆掉

2019-08-19 10:35聯合新聞網 綜合報導

一名英國男子搭乘時速125英里（約201公里）的過山車後，卻不斷咳出血來，送醫後...
一名英國男子搭乘時速125英里（約201公里）的過山車後，卻不斷咳出血來，送醫後醫生說「他的心臟差點爆炸」。圖擷自The Sun
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在搭乘雲霄飛車或刺激的遊樂設施前，一定要先注意自己的身體狀況，若是有心臟病或高血壓，千萬不要冒險搭乘，以免發生危險。日前就有一位英國男子去西班牙的度假小鎮搭乘過山車，回房睡覺後卻不斷咳出血，送醫發現男子出現氣胸的症狀，而醫生也說這樣的壓力可能會讓男子的心臟爆炸

根據英國《太陽報》報導，這位20歲的男子名叫凱文（Kevin Perry），他在度假小鎮搭乘時速125英里（約201公里）的過山車後，覺得心臟相當不舒服，凱文說「當我下車時，我開始感到胸部緊繃」、「我真的以為是我心臟病發作，那種感覺好像是有人把我的肋骨由上往下推。」，於是他便在度假小鎮接受了治療，之後就回房休息，在睡覺時他不斷的咳嗽，而就在第二天早上時，他母親發現他的床單全被他咳出的血染紅，於是緊急將他送醫治療。

送醫過後，醫生發現凱文有嚴重的氣胸，於是立刻為他動了手術，凱文在5天內做了2次手術，排出肺部裡頭的積血與氣體，醫生說「凱文會感到胸部緊繃是因為搭乘過山車的壓力過大，而這種壓力可能會導致他的心臟爆炸」，所幸手術相當順利，凱文正在醫院等待復原，而他也表示「有人告訴我，如果我沒有去醫院，那麼我有可能會死。我雖然感到震驚但也感激我接受了治療，並正在恢復當中」

雲霄飛車英國心臟病爆炸
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