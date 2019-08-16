將西施犬丟入乾衣機開直播 少女拍手大笑：牠超愛的！

2019-08-16 18:59 香港01 記者謝茜嘉／報導



少女將家中的西施犬放進滾筒乾衣機內，開動它並拍手大笑。圖擷自Twitter 分享 facebook

虐寵行為不能接受！有名少女近日於網上直播，將家中的西施犬放進滾筒乾衣機內，開動它並拍手大笑，停機後狗狗在機內爬出，嚇得腳軟急急跑走。其後當地警方與動物保護機構介入調查，表示找到該名未成年少女，現已將狗隻交回成年飼主，現正調查事件，案件向動物虐待方向調查。

據外媒報道，該名來自美國德克薩斯城市達拉斯（Dallas）的少女日前於Instagram直播，表示要將家中的西施犬，擺入滾筒乾衣機內，「牠超愛的，你們看！」，然後她就打開機門，抱牠進乾衣機內，開啟轉動約7秒，其間對着鏡頭拍手大笑，西施被「釋放」後，顯得暈頭轉向，嚇得愴惶跑到客廳。其後，少女再將鏡頭轉向受驚的狗狗，說：「噢～對不起」。

Someone please call the police on this girl, Some people don’t deserve dogs or pets at all. It’s complete abuse how they treat them pic.twitter.com/GSFD080ErY — Malissa (@sasaaok) August 10, 2019

影片於網絡上流傳，大批外國網民都感到憤怒，「狗狗好可憐！」、「想把她的屁股放在水泥攪拌機裏並開車約10分鐘」、「你能想像小狗多麼害怕嗎？」。有人就呼籲要拯救小狗：「大家快去報警，有些人根本不該養寵物，這根本就是虐待動物！」

達拉斯警方（Dallas Police Department）表示，已聯同達拉斯動物部門（Dallas Animal Services）介入調查，於周一（12日）找到該名少女，惟該少女未成年，案中的細節不能透露太多，案件向動物虐待方向調查。

延伸閱讀：

關鍵一刻被攝鏡破壞 婚禮攝影師向賓客怒吼：唔好再用手機打卡！

狗狗以為被狗帶縛住失自由 苦情樣超治癒 真相令網民笑爆

文章授權轉載自《香港01》