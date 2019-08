將西施犬丟入乾衣機開直播 少女拍手大笑：牠超愛的！

少女將家中的西施犬放進滾筒乾衣機內,開動它並拍手大笑。圖擷自Twitter 分享 facebook

虐寵行為不能接受!有名少女近日於網上直播,將家中的西施犬放進滾筒乾衣機內,開動它並拍手大笑,停機後狗狗在機內爬出,嚇得腳軟急急跑走。其後當地警方與動物保護機構介入調查,表示找到該名未成年少女,現已將狗隻交回成年飼主,現正調查事件,案件向動物虐待方向調查。

據外媒報道,該名來自美國德克薩斯城市達拉斯(Dallas)的少女日前於Instagram直播,表示要將家中的西施犬,擺入滾筒乾衣機內,「牠超愛的,你們看!」,然後她就打開機門,抱牠進乾衣機內,開啟轉動約7秒,其間對着鏡頭拍手大笑,西施被「釋放」後,顯得暈頭轉向,嚇得愴惶跑到客廳。其後,少女再將鏡頭轉向受驚的狗狗,說:「噢~對不起」。

Someone please call the police on this girl, Some people don’t deserve dogs or pets at all. It’s complete abuse how they treat them pic.twitter.com/GSFD080ErY