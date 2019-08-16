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結婚蛋糕吃了49年 夫妻計畫用屑屑再做一個

2019-08-16 16:36聯合新聞網 綜合報導

美國一對夫妻結婚蛋糕吃了49年，並且明年計劃用剩下的屑屑再做一個。圖擷自New ...
美國一對夫妻結婚蛋糕吃了49年，並且明年計劃用剩下的屑屑再做一個。圖擷自New York Post
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不論是生日蛋糕或是結婚蛋糕通常都會當天就吃完，就算沒有也會在一兩天內吃掉，但美國有一對夫婦他們的結婚蛋糕竟然吃了49年，他們將1970年結婚的蛋糕放在冰箱冷凍，每年到了結婚紀念日就會拿出來吃一口，夫妻甚至表示「雖然蛋糕口感並不豐富，但至少沒有毒」。

根據「New York Post」報導，這對夫妻來自美國賓夕凡尼亞州，他們是在1967年於一所初中擔任教師而相識，之後在1970年結婚，結婚當天妻子安妮（Anne Cowburn）的媽媽保存了他們結婚蛋糕的頂部，並冰在冰箱冷凍庫中，雖然在那之後安妮與丈夫歷經了5次搬家，但在每年的結婚紀念日，他們都會把蛋糕拿出來嚐一口作為慶祝，安妮說「這只是一個有趣又浪漫的事」。

到了今年已經是他們結婚49週年紀念，而他們也已經高齡70幾歲，有3個孩子和4個孫子，但他們仍會跟後輩們分享這份喜悅，但當問到這份保存了快50年的蛋糕是否壞掉時，安妮的丈夫說「我們很幸運吃了蛋糕並沒有生病，雖然它口感並不豐富，但至少沒有毒」

最後安妮他們也將計畫明年做一個新的蛋糕，因為原本的蛋糕已經只剩下屑屑，他們打算利用這些麵包屑屑烘焙成一個新的蛋糕，來慶祝他們的結婚50週年紀念日。

結婚夫妻奇聞
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