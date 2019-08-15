澳洲男子曝省錢神招居然是靠漢堡 網友看法兩極

2019-08-15 16:17 聯合新聞網 綜合報導



一位澳洲網友分享自己的省錢方式，是去麥當勞購買一堆1元澳幣漢堡堆在冰箱冷凍庫中。圖擷自 twitter 分享 facebook

許多人為了省錢會從生活中的各種面向下手，而控管飲食的開銷也是大部分人會選擇的方式。日前有位澳洲男子在網路上分享他的省錢神招，他買了一堆麥當勞漢堡並囤在冰箱裡，引發網友熱議，有人直呼他太天才了，但也有人批評這種省錢方式。

根據「LAD BIBLE」報導，這名澳洲男子在臉書社團上分享了自己的省錢方式，他表示自己會趁著麥當勞在販售1澳幣（約台幣22元）的漢堡時，大量購買並囤積在自己冰箱的冷凍庫裡，這樣每天吃早餐時就能拿出漢堡放進微波爐加熱後食用，而他還表示自己的方法很安全，並詢問「有任何人做過類似的事情嗎？這是250卡路里的早餐。」

這篇文章貼出後，有許多網友在底下留言，有人對他的方法表示贊同，「這不就是我每天準備早餐的步驟嗎」、「真是天才的想法」，但也有人認為這個方法很噁心且不健康，「這真是令人作嘔，你只是懶惰，這不是一個好的早餐選擇。」、「天哪，他們還能食用嗎？」

事實上，在上禮拜也有一位女網友在網路上分享了相同的省錢方法，她說「1元的漢堡可以很好地被冷凍，是一個很方便又便宜的午餐、晚餐選擇，讓我的紅肉攝取量增加。」但貼文一出後，卻也遭到大批網友抨擊，更有網友回應「去買一些水果，而不是通過吃垃圾食物來提高妳的醫療費用。」