常用3C又愛用日曬機 女子檢測皮膚嚴重受傷如「泥巴臉」

2019-08-15 16:10 聯合新聞網 綜合報導



碧安卡做皮膚檢測，左圖為原本的膚質，色素沉澱嚴重；右圖則為治療一個月後的狀況，膚質明顯改善。圖擷自 每日郵報 分享 facebook

夏日外出做好防曬可以防止紫外線對皮膚造成損害，但讓人想不到的是，日常生活中使用的3C產品，也是造成皮膚色素沉澱、長出皺紋的兇手。英國一名女子轉職到化妝品公司上班，長期使用3C用品的她，在一次進行皮膚檢測時，發現皮膚色素沉澱嚴重，讓她十分驚訝自己皮膚的老化程度。

英國《每日郵報》14日報導，29歲的碧安卡（Bianca Knight）最近轉換跑道到化妝品業上班，並決定進行皮膚色素沉澱檢測。若檢測結果受試者的臉上棕色區塊越多越深，就表示皮膚損傷程度越嚴重，而碧安卡的結果宛如整張臉被塗上厚厚一層泥巴，呈現整片深棕色，令她自己也嚇一跳。

碧安卡過往在一間投資銀行上班，平時也經常使用日曬機，碧安卡坦言喜歡讓自己的皮膚呈現小麥色及讓臉上有雀斑。但這些機器包含生活3C產品所散發的藍光，就是造成碧安卡膚質劣化的元凶。碧安卡說：「人們不會意識到生活中使用手機、看電視或用電腦工作，當中的藍光會讓皮膚老化得這麼快。」

電子產品中的藍光比起UVA及UVB波長更長，意味著能夠穿透皮膚傷害更深層的細胞，破壞皮膚中的膠原蛋白和彈性蛋白，若照射時間夠長，更會讓皮膚出現皺紋。

碧安卡接受醫師的治療，透過護膚療程讓碧安卡如蛇一般脫下一層皮，使皮膚恢復健康。一個月後再次檢查膚質已有明顯改善，現在碧安卡會塗上特殊的SPF 30乳霜，不但能隔絕紫外線的傷害，更可以抗藍光，避免皮膚快速老化。