寶寶在哪？夫婦痛失新生男嬰 領回棺材驚見「床單包滿垃圾」

2019-08-15 10:21 聯合新聞網 綜合報導



棺材打開竟不見男嬰屍體。圖擷自 太陽報 分享 facebook 墨西哥一名婦人剛產下男嬰，不幸地男嬰沒能順利存活下來，令人錯愕的是家屬從醫院領回棺材時看見的竟然不是男嬰遺體，而是一堆垃圾。家屬怒氣沖沖向醫院要回親生骨肉遺體時，院方隨意拿了一具男嬰遺體，家屬指控醫院掉包、以假亂真，院方只想草草了事。

根據《太陽報》報導，一對墨西哥夫妻在8月9日正要迎接新生命，很不幸地，男嬰出生後健康狀況不佳，被緊急送往另一家醫院搶救。然而男嬰沒能順利挺過危機，幾天後便宣告死亡。

家屬接獲醫院通知男嬰死亡消息，夫婦倆傷心欲絕，也在當天從醫院領回以為放有男嬰遺體的棺材。但令人錯愕的是，夫婦倆回家打開棺材後發現裡面竟然不是男嬰遺體，而是塞滿一大堆塑膠袋跟垃圾再用床單包裹住，看到這情形男嬰家屬全都不敢置信。

男嬰家屬回到醫院，氣得要醫院出來負責，解釋到底是怎麼一回事，結果醫院處理態度卻十分消極，直到家屬說要請警方到場協助，院方才抬出一具男嬰遺體，聲稱這是他們剛出生卻不幸死亡的寶寶，家屬完全不接受，認為院方是在呼攏他們，隨便抬出一具男嬰遺體，就想粉飾太平。

當地衛生機關表示，已經針對這起離奇的男嬰遺體消失案介入調查，醫院方面則是無任何回應。