男子跌倒送醫治療 醫生驚見陰莖長出骨頭

2019-08-15 11:10 聯合新聞網 綜合報導



紐約一名男子因跌倒前往醫院檢查，醫生卻發現他的陰莖部位長出了骨頭。圖擷自 The Sun 分享 facebook

一位63歲的紐約男子在路上不小心滑倒跌傷，於是前往醫院治療，醫生幫他的骨盆進行了X光檢查，發現男子的骨頭沒有受損，但卻檢驗出他的陰莖部位長了骨頭，讓醫生相當吃驚，而這名男子聽到後，則是生氣地拄著拐杖離開醫院，並沒有接受回診。

根據英國《太陽報》報導，這名男子在路上摔跤並一屁股跌坐在地上，雖然他還是能爬起來繼續走動，但仍覺得下半身不舒服並感到疼痛，於是他前往紐約的保健中心做檢查，醫生幫他做X光檢查時，卻發現男子的陰莖部位長出了骨細胞，而這種現象正是罕見疾病「陰莖骨化症」。

一般來說，陰莖並不會有骨頭，勃起現象是依靠海綿體充血發生，而「陰莖骨化症」是由佩羅尼氏病（Peyronie）引起，會導致陰莖彎曲、腫脹、疼痛和勃起障礙，發病後下體也會逐漸僵硬，最後變成一整根骨頭。陰莖骨化症在全美國發布的病例也不到40個，因此相當罕見。

事後，醫生向男子告知他罹患的是陰莖骨化症，但男子便不滿地轉身離開醫院，並沒有聽從醫生建議回診。黎巴嫩貝魯特美國大學（American University of Beirut）的醫師哈斯巴尼（Georges El Hasbani）則表示，如果要治療這種疾病，必須要透過服用藥物、動手術、衝擊波治療和拉伸治療。