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24歲女燒成焦屍害慘夫家 14年後「復生」揭駭人真相

2019-08-14 20:52聯合新聞網 綜合報導

印度女子Bhikhi Panchal在死亡14年後，突然被發現依然活著好好的，她...
印度女子Bhikhi Panchal在死亡14年後，突然被發現依然活著好好的，她的家人獲知消息後震驚不已。圖擷自The Indian EXPRESS「印度快報」（8/11）
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印度女子巴喜‧潘喬兒（Bhikhi Panchal）在死亡14年後，突然被發現依然活著好好的，她的家人獲知消息後震驚不已，整起事件全因她的男友因竊盜罪被逮捕而曝光。

據「印度快報」(The Indian EXPRESS)報導，2005年在印度古吉拉特邦(Gujarat)的一個小村落，24歲女子巴喜‧潘喬兒 離奇失蹤，幾日後她的家人在鄰近農場發現一具燒得焦黑的女屍，不過從衣服上被辨認出是失蹤多日的巴喜‧潘喬兒。警方因此懷疑是Bhikhi Panchal的婆家人謀殺了她，因此以謀殺罪逮捕他們。

誰也沒想到14年後，2019年7月警方在調查一起20萬盧比竊盜案時，意外發現涉嫌偷竊男子的女友竟是14年前已經死亡，而且已經被家人埋葬的女子巴喜‧潘喬兒，她竟然還好端端的活著。原來當年死者是一名患有精神疾病的女子，巴喜‧潘喬兒夥同男友Vijubha 羅索羅（Rathore）和另外2名友人殺害她後，換上巴喜‧潘喬兒的衣服再用煤油焚屍。行兇後，巴喜‧潘喬兒拋棄家庭和4歲的兒子，夥同男友私奔到50公里外的城市，展開全新的生活。

案發後，警方通知巴喜‧潘喬兒的先生和小孩來指認，2人見到她復生時驚訝不已。巴喜‧潘喬兒的先生表示，當年除了他跟兒子，全家都被指控參與謀殺巴喜‧潘喬兒，最後雖被釋放，但父母卻因此抑鬱而終。警方目前還在深入調查此案中。

印度

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