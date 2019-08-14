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影／機器人觀音普渡眾生 京都高台寺請祂來鎮寺

2019-08-14 19:30中央社 京都14日綜合外電報導

京都高台寺請來機器觀音Mindar鎮寺。 圖／擷取自Youtube
京都高台寺請來機器觀音Mindar鎮寺。 圖／擷取自Youtube
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為讓更多人對佛法感興趣，日本一座400年歷史佛寺請來機器人觀音當鎮寺之寶，盼一改傳統印象，吸引更多年輕族群；但衛道人士無法接受，批評這根本就是神佛版的「科學怪人」。

請來這尊機器觀音Mindar鎮寺的是京都高台寺，人類同事認為，祂擁有人工智慧，有朝一日必會求得大智慧。

高台寺住持後藤典生告訴法新社：「機器人永遠不會死，會自我更新，不斷進化。」

「機器人好就好在可以永遠儲存知識，沒有限度。」

「我們希望有人工智慧的祂可以長智慧，普渡眾生。祂正在改變佛教。」

真人大小的Mindar今年稍早開始在高台寺服務，祂的手臂、身軀和頭可以移動，手、臉和肩膀則以矽膠覆蓋，看來與人類皮膚無異。

看著祂雙手合十，語調平靜，確實和真人沒兩樣，但祂其餘部位卻充滿了「機械感」：閃閃發亮的電線環繞著頭蓋骨，以及看不出性別的鋁製身軀；左眼內建小型迷你攝影機，眼神透著陰森，活脫就是從科幻驚悚片走出來的角色。

高台寺和有「現代機器人之父」美譽的大阪大學知名教授石黑浩合力研發Mindar，造價約100萬美元，後藤希望能藉由Mindar的引進，觸及傳統僧侶無法企及的年輕族群。

「年輕人可能覺得寺院就是舉行喪禮和婚禮的地方。」

「要和像我這樣死板的僧侶有關聯可能很難，但願藉著這樣的有趣方式，讓這尊機器人搭起橋梁。我們希望大家來看這尊機器人，思考佛教的意涵。」

後藤堅稱引進Mindar不是刺激旅遊的花招，「機器人教我們對抗苦痛的方法，祂來這裡，是為了普渡眾生。」

Mindar會用日文講心經，只要觸碰螢幕，祂也可以用中文和英文講給外國旅客聽。

大阪大學近期調查顯示，實際看過Mindar工作的人迴響很大，很多人甚至對祂超級像人驚訝不已。

一名受訪者表示：「我感受到從一般機器上感受不到的溫暖。」

另一名來高台寺造訪的人則說：「一開始覺得祂有點不自然，但這機器人很循循善誘，讓我深深思考起對與錯的問題。」

但也有人不吃這套，覺得祂實在太「假」。

一名信徒抱怨說：「這講經讓人不舒服。機器人的表達方式太做作了。」

對高台寺的批評聲音也不少，覺得不滿的大多是外國人，認為高台寺是在玩弄宗教的神聖。

後藤說：「西方人對這機器人最反感。可能是受到聖經影響，但西方人認為祂是科學怪人。」

「日本人對機器人沒有偏見，我們和漫畫一起長大，機器人是我們的朋友，西方人想得不一樣。」

後藤也否認高台寺是在褻瀆。法國總統馬克宏最近才造訪這座佛寺。

後藤說：「機器顯然沒有靈魂...但佛教信仰不是去信神，而是追隨佛陀之路，所以不管佛理是透過機器、一塊廢鐵或一棵樹來呈現，都沒有關係。」

高台寺堅稱觀音可以顯化為不同形體，機器人只是最新化身。

「人工智慧發展到這樣的地步，我們認為，佛陀轉化成機器人，也很合邏輯。希望這能碰觸人心。」

佛教大阪普渡

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