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10歲女童滿臉皺紋似60歲阿嬤 僧侶：業障沒清乾淨

2019-08-14 18:50聯合新聞網 綜合報導

年僅10歲的拉克辛跟她11歲的哥哥個頭差不多高，但因為臉上布滿皺紋，因此看起來就...
年僅10歲的拉克辛跟她11歲的哥哥個頭差不多高，但因為臉上布滿皺紋，因此看起來就像60歲的老人。圖擷自鏡報
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本該是要擁有光滑皮膚的10歲女孩，臉上卻布滿了皺紋！柬埔寨一名年僅10歲的女童，一出生臉上就布滿許多皺紋及鬆弛的皮膚，讓她整個人看起來就像60歲，不只經常被村裡的孩子取笑，就連自己的兄弟姐妹也叫她「阿嬤」，讓她感到相當難過。

根據《鏡報》報導，這名柬埔寨金邊（Phnom Penh）的10歲女童拉克辛（Bo Rakching）因為罹患罕見怪病，因此一出生全身的皮膚就鬆弛，雖然她個頭跟11歲的哥哥切爾（Chea）差不多高，還有著孩子般的體格，但因為臉蛋布滿皺紋的關係，讓她的容貌就像衰老的老人。拉克辛難過的說，平時走在路上，村裡的其他孩子都會對她大喊「老人家」來嘲笑她，甚至家中的兄弟姊妹也都用「老阿嬤」來稱呼她，儘管她要求他們不要再這樣叫她，但對方還是不顧拉克辛的感受，仍持續嘲笑她。

拉克辛坦言：「我想整形，我想要變漂亮」，但當地僧侶卻告訴她，是因為她前世做了壞事，輪迴後沒有把業障清除，所以才讓她罹患怪病，看起來像老人。僧侶還詢問拉克辛，是不是對於現在的情況感到害羞又尷尬，對此拉克辛只能無奈回應「是的，但是由於家裡負擔不起昂貴的醫療費用，所以不敢要求母親帶我去整型。」更表示，曾經夢見媽媽因為摘了一朵已經開花的花，才會生下有老臉的她。

目前拉克辛的家人還尚未尋求醫生的協助，但當地媒體卻說，拉克辛可能是因為脂肪營養不良，導致皮膚失去彈性，外表才會像老人一樣。然而這類疾病也相當罕見，目前全世界僅有200人患有此病。

當地僧侶告訴拉克辛，是因為她前世做了壞事，輪迴後沒有把業障清除，所以才讓她罹患怪...
當地僧侶告訴拉克辛，是因為她前世做了壞事，輪迴後沒有把業障清除，所以才讓她罹患怪病。圖擷自鏡報
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柬埔寨整形

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