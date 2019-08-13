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誰說朽木不可雕也？ 看雕刻家如何將醜木頭變帥悟空

2019-08-13 22:09聯合新聞網 綜合報導

知名日本漫畫《七龍珠》裡的主角悟空，是許多人的童年回憶。有木雕神人可以用一塊平凡無奇的木頭，製作成一隻栩栩如生的悟空，其細緻的工法、精雕細琢的雕刻藝術，讓網友看了驚呼「有神快拜」。

在越南有一個名為「Âu Lạc Wood Art」的木雕團隊，已經有20年雕刻經驗，在當地頗具知名度。這個團隊擅長製作木雕畫、傢俱、裝飾等等，其工法叫人嘆為觀止。這個團隊也在Youtube頻道開設帳號，名為「Nghệ Nhân Âu Lạc Woodart Vietnam」，吸引8.5萬用戶訂閱。近期，團隊上傳了一則視頻，是關於雕刻出一尊悟空，從零到有的完整過程。

從影片中可以看到，雕刻家首先要在一張白紙上畫好等比例的悟空素描，接著找來一塊長方形的大木頭，把木頭裁切成跟素描裡的悟空一樣高的長度。然後，按照畫好的悟空人形，大略刻劃出木頭形狀，再用電鋸鋸出悟空的身形，包括全身上下應該要凹凸有致的部位。只見雕刻家一邊鋸木，一邊用畫筆勾勒出悟空的身材線條，其中包括深邃的五官、頭頂上的髮型、壯碩的肌肉、身上穿的武道服等，精細到連「衣服的褶皺都神還原」，上過顏色之後，悟空栩栩如生的模樣，讓網友齊齊拜倒，不由得佩服創作者的才華。

網友看完影片後紛紛誇獎留言「太厲害了」、「想要」、「他兒子以後應該都不用買玩具了，爸爸做給你」、「活靈活現的卡通人物喚起我童年的回憶」。

越南一個名為「Âu Lạc Wood Art」的木雕團隊，可以將一塊平凡無奇的木...
越南一個名為「Âu Lạc Wood Art」的木雕團隊，可以將一塊平凡無奇的木頭，製作成一隻栩栩如生的悟空，讓網友看了驚呼「有神快拜」。 圖／擷取自Youtube視頻
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越南一個名為「Âu Lạc Wood Art」的木雕團隊，可以將一塊平凡無奇的木...
越南一個名為「Âu Lạc Wood Art」的木雕團隊，可以將一塊平凡無奇的木頭，製作成一隻栩栩如生的悟空，讓網友看了驚呼「有神快拜」。 圖／擷取自Youtube視頻
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