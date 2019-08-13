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少年玩「火車衝浪」變成火球 乘客聞到燒肉味...

2019-08-13 15:45聯合新聞網 綜合報導

19歲的米哈伊連科玩極限運動時，不慎被高壓電燒成火球。圖擷自mirror
19歲的米哈伊連科玩極限運動時，不慎被高壓電燒成火球。圖擷自mirror
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近期，俄羅斯許多青少年愛上「火車衝浪（Train surfing）」這項運動，少年在火車車頂上玩滑版，在兩輛火車交會時，他們會跳到另一輛車上，這對少年們來講是個極度刺激的運動。不過，有名19歲少年在某次挑戰中，誤觸4000伏特火車纜線，當場燒成火球，直到列車裡的乘客聞到燒肉味，列車長才發現這起悲劇。

根據《鏡報》報導，19歲的米哈伊連科（Dmitry Mikhailenko）在本月4日爬上一輛時速249公里的火車上，他在挑戰極限的過程中，被4000伏特的電擊倒，身體瞬間變成火球，畫面十分嚇人。此時，在列車裡的乘客聞到陣陣燒肉味，紛紛通知列車長查看狀況。

當列車長發現正在燃燒的米哈伊連科時，乘客嚇到往月台逃竄，深怕發生更大型意外。而俄羅斯調查委員會代表埃琳娜表示，米哈伊連科身上有掛勾工具，可見他對這項運動非常熟悉，俄羅斯鐵路公司官員彼得受訪時表示，米哈伊連科的行為造成該輛列車有短路的情形。

警方在事後發現，米哈伊連科的20歲女友莫羅佐娃（Anya Morozova）可能也在附近，不過尚未尋獲她的蹤影。「火車衝浪」是俄羅斯少年盛行的運動，相關意外事件窮岀不窮，民眾在從事極限運動時，要以自身安全為考量，千萬不要因為一時的刺激做出玩命行為。

這是米哈伊連科第一次玩火車衝浪時拍下的照片。圖擷自mirror
這是米哈伊連科第一次玩火車衝浪時拍下的照片。圖擷自mirror
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