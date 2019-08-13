愛犬池塘中戲水 竟因藍綠藻中毒而亡

2019-08-13 16:13 聯合新聞網 綜合報導



日前美國2名女子，帶愛犬去住家附近的池塘玩水，不料狗狗竟被池塘中的藍綠藻毒死。圖擷自 Melissa Martin臉書 分享 facebook

美國發生一起離奇的狗狗死亡案件！一名北卡羅萊納州（North Carolina）的女子，上週帶著3隻愛犬去住家附近的池塘玩，沒想到才下水幾個小時後，3隻愛犬便接連中毒，還發生癲癇症狀，抵達醫院時早已死亡，讓主人悲痛萬分。

根據《CBS NEWS》報導，女主人馬丁（Melissa Martin）和友人明茨（Denise Mintz）均是愛狗人士，其中馬丁飼養了一隻6歲大的混種犬，明茨則養了一對西高地白梗。他們在上週帶著愛犬們到威爾明頓（Wilmington）的一處池塘玩，由於他們以為池塘中滿佈的有毒藍綠藻是花朵，因此沒有特別注意，豈料，狗狗在戲水後，離開水池才15分鐘，馬丁的狗狗突然出現癲癇症狀，原本馬丁以為只是被昆蟲咬，便將牠送往醫院，隨後明茨的西高地白梗也出現相同症狀。最終3隻狗狗都在上週不幸離世。

對此，醫生表示，當時狗狗們在抵達醫院後，身體都相當虛弱，甚至還出現腎衰竭現象，並說明3隻狗狗都是被池塘中的藍綠藻毒死的。報導中也提到，那些在水中看起來像是花朵的碎片，其實都是藍綠藻的藻華，它們是一種能透過光合作用獲取能量的細菌，會對生物產生強烈毒性，加速生物腦神經退化，甚至是肌肉萎縮等，不僅會汙染水源，還會危及人類的健康。

事後，馬丁也在自己的臉書上PO文，呼籲當地政府應該要設立標示牌，以避免類似悲劇再度發生，並痛心表示「對牠們來說，一開始是一個快樂的日子，最後卻變成我們生命中最大的損失，抱著這些小動物們，看著牠們的生命漸漸消失，是我這輩子最悲痛的事。」