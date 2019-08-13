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全台上千億房產無人繼承 驚見清光緒出生的被繼承人

遭警察毆打鎖進衣櫃4天 衰男7年後獲賠15.6億天價

遭警察毆打鎖進衣櫃4天 衰男7年後獲賠15.6億

2019-08-13 14:30聯合新聞網 綜合報導

美國一名52歲男子布萊克（Arnold Black），在7年前碰上臨檢，遭警察懷疑攜帶大量古柯鹼，要求盤查。雖然經過搜索沒有發現任何違法物品，但警察並沒有因此放過他，反倒對他動手施暴，還帶回警局關進衣櫃裡長達4天。布萊克被釋放後感到相當不服，決定上法院提告，近日判決出爐，將可獲得5千萬美元(約新台幣15.6億)的天價賠償。

被員警毆打的男子布萊克(右)，以及他的律師(左)。 圖擷自WKYC Channe...
被員警毆打的男子布萊克(右)，以及他的律師(左)。 圖擷自WKYC Channel 3
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根據美聯社報導，布萊克在2012年開著卡車在俄亥俄州東克里夫蘭（East Cleveland）被一名叫做希克斯(Randy Hicks)的員警攔下臨檢。雖然希克斯懷疑車內藏有大量古柯鹼，但搜索後並未見到任何違禁品。不料事情沒有因此結束，希克斯反倒無來由的就動手毆打他，還把他囚禁在警局內專門放雜物的衣櫃中長達4天。這段期間內，布萊克只喝了一盒牛奶，連大小便都不被允許。

終於等到被釋放的一天，布萊克一怒之下控告東克里夫蘭警局及市政府。打人的員警出庭作證，坦承曾對布萊克進行「暴力逼供」，透過施暴讓對方認罪。裁決在上週五出爐，東克里夫蘭警局得賠償布萊克5千萬美元(約新台幣15.6億)。

不過目前還不確定東克里夫蘭警局是否能支付出這筆天價賠償，因為它是俄亥俄州最貧窮的城市之一。但已經知道的是，始作俑者希克斯確定早已遭到開除。

毒品警察臨檢

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