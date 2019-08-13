法冠軍球員慶祝哥哥贏球 酒後抱公雞「一口把頭咬斷」

2019-08-13 13:56 聯合新聞網 綜合報導



法國巴斯克迴力球冠軍拉勞德將可能被動物保護組織控告虐待動物，因為他活生生將一隻雞的頭咬下來。示意圖／歐新社 分享 facebook

法國巴斯克迴力球冠軍球員拉勞德（Bixente Larralde）日前與朋友共進晚餐，聚餐的畫面流出，驚見拉勞德隨手抓起一隻公雞，並將公雞的頭咬下來。這個行為引起動保人士強烈批評，他可能面臨法律懲罰。

這段影片是在今年六月拍攝，當時拉勞德的哥哥贏得球賽，一群人正在吃慶功宴。影片中，拉勞德的桌前有幾個酒瓶，拉勞德從桌邊抓起一隻黑色公雞，當雞在他手中掙扎時，拉勞德一口咬住公雞的頭，下一秒便把它扯下來吐掉，還露出笑容。

據英國《衛報》報導，倡議動保議題的「碧姬‧芭杜基金會（Brigitte Bardot foundation）」稱拉勞德的行為「令人震驚也令人作嘔」，基金會也組織律師團研究要如何控告拉勞德，律師團代表拉波索（Daniel Raposo）表示，拉勞德可能是年輕人的榜樣，卻為了娛樂而殺死動物，「因此我們不能不讓這個行為不受懲罰。」

已有另一個動物權利組織「3000萬朋友基金會（30 Millions Friends）」加入控訴，另外有一份請願書，要求拉勞德隸屬的巴斯克迴力球球隊應將他解雇，而若拉勞德虐待動物的罪名成立，將會面臨三萬歐元（約新台幣105萬元）的罰款。