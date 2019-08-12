這警察駕直升機偷拍辣媽裸照 疑跟蹤偷拍了10年

2019-08-12 21:08 聯合新聞網 綜合報導



一名英國辣媽控告警察駕直升機，偷拍她與女兒做日光浴時的私密裸照。圖擷自 太陽報 分享 facebook

本該是人民保母的警察，竟對女子偷拍！英國一名辣媽有在家做裸體日光浴的習慣，豈料，一名警察竟偷偷出動直升機，飛入她的花園裡，拍攝她做日光浴時的裸體照。事後她控告該名警察侵犯隱私，並要求巨額賠償。

根據英國《太陽報》報導，這名54歲的辣媽迪克森（Tracy Dixon），曾是拍攝過性感寫真的女模，目前育有3個女兒。迪克森向警方表示，患有「性迷戀」的52歲警察帕格摩（Adrian Pogmore）讓她感到相當害怕，因為該名警察每周至少會駕駛直升機在她家中出現3次，並拍攝她和年幼的女兒，甚至還會用強大的鏡頭來捕捉他們在做日光浴時的樣子。迪克森害怕的說「自從被偷窺警察拍攝她的日光浴照後，她一直無法再相信任何人」。

對此，警方表示，帕格摩已承認4項罪名，並被判處一年有期徒刑。報導中也提到，帕格摩非常喜歡迪克森，曾經與她在同所學校讀書，但更讓她害怕的是，警方拒絕透露帕格摩偷拍的時間到底多久，因此讓迪克森相當痛苦「我害怕他一直偷偷跟蹤我，跟著我10年。」

法官表示，帕格摩用了本該是要發現犯罪行為的直升機，卻反而成為滿足自己私慾的犯罪工具。目前帕格摩也已被警局解雇，並被要求賠償20萬英鎊（約台幣760萬元）的罰金。