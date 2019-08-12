印度「稻草冷氣」賣到缺貨 不僅省電還2000元有找

2019-08-12 20:07 聯合新聞網 綜合報導



印度「稻草冷氣」不僅可以省電還2000元台幣有找，造成當地民眾瘋狂搶購，成為印度消暑神器。圖擷自 The National 分享 facebook

夏天天氣炎熱，全球各地都因為氣候變遷，出現「超級高溫」的現象，例如位在南亞的印度，就面臨極端熱浪的威脅，甚至出現逼近攝氏50度的高溫，民眾被「熱死」的案例更是時有所聞。雖然一般人都會選擇在家中開冷氣消暑，但是由於印度民眾的平均所得較低，一台普通的窗型或分離式冷氣也要1.2萬到1.8萬台幣不等，不是每個印度家庭都負擔得起的價錢，因此就有人研發出「稻草冷氣機」，除了可以省電，價格也相當便宜，成為當地人必備的消暑神器。

根據《The National》報導，稻草冷氣機又叫做「cooler」，冷氣的三個面是由稻草填充而成，並在底部加裝一個蓄水箱，由水泵將水箱中的水抽出，讓稻草板維持在濕潤狀態，再透過正面的風扇，將空氣通過濕稻草板後吹出，利用蒸發冷卻原理，達到降低室溫的效果。

報導中也提到，這種冷氣機在印度多被稱作「蒸發冷卻機（evaporative cooler）」，它通常可以使室內溫度下降10度左右，而且價格超親民，只要約3200盧比（約台幣1400元），但該機器並沒有像冷氣一樣的冷房效果，甚至機器運作時還會增加空氣中的濕度，導致人體感覺濕黏，因此越吹越熱，設置的水箱還會因為積水孳生病媒蚊，但該冷氣的優點就在於製造成本較低，且耗電量非常小，因此一推出，就受到當地居民瘋狂搶購，甚至有時還會賣到缺貨。

一位德里的居民阿羅拉（Aditya Arora）表示，德里通常都是在4月開始使用稻草冷氣，但最多久只能吹到6、7月，因為之後雨季即將來臨，稻草冷氣會使室內變得相當潮濕，且令人相當難受。現在印度民眾在家中有一台稻草冷氣已成常態，即使有部分家庭購買力較弱，但他們還是會用分期付款的方式來買，以因應炎熱的夏季。