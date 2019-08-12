男飛逾3000萬公里變「超級VIP」 登機免等還專人接送

2019-08-12 19:58 聯合新聞網 綜合報導



斯圖克自1983年成為聯合航空會員後，飛行距離超過3300萬公里，相當於繞地球884圈。圖擷自 每日郵報 分享 facebook

搭乘飛機出國時，漫長的候機時間總是讓人不耐煩，更別提還要提前兩個小時到機場進行一連串安全程序。不過在美國，一名男子斯圖克（Tom Stuker）卻因為超過2100萬英里（約3379萬公里）的飛行里程數，而被美國聯合航空封為「VVVIP」，不僅不用自己排隊等待登機，更會有專人專車接送搭機。

英國《每日郵報》5日報導，今年65歲的斯圖克因為工作緣故，必須在美國、歐亞和澳洲等多個國家往返，現在雖處在半退休狀態，但已熱愛飛行的斯圖克，搭機次數甚至比工作時還多。至今年七月底飛行里程數突破2100萬英里，相當於繞地球844圈，創下世界紀錄。

現在斯圖克不但有自己的登機門、提供免費精緻食物、水療的貴賓休息室外，還有一台以他名字命名的波音777飛機。斯圖克甚至有一支特殊的電話號碼，有任何問題都可以直接聯繫航空公司，在必要時刻航空公司甚至能派遣專人專車載送斯圖克，以避免他上不了飛機。理所當然的，他也可以免費升等到頭等艙。

斯圖克並不總是熱愛搭乘飛機，事實上在他開設公司的初期，他只能搭乘經濟艙且每次都害怕自己會命喪機上。但一次到墨爾本的旅行讓他愛上搭乘飛機旅行，現在斯圖克甚至會環遊世界停留不到一天便搭機離開，他形容這就像是有人喜歡打高爾夫球，一周要打5次的感覺一樣。

而有人批評斯圖克「瘋狂搭機」的行為，為環境留下大量的碳足跡，但斯圖克並不這麼認為，「不管我在不在飛機上，飛機都還是會飛。」