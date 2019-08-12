寶寶機上大哭帥哥空服員來解救 暖心舉動網友：戀愛了

2019-08-12 17:11 聯合新聞網 綜合報導



空服員卡斯楚幫忙安撫小孩，暖心舉動被網友大讚。圖擷自 Jamie Applegate Hunter 臉書 分享 facebook

若是爸媽帶著嬰兒上飛機寶寶卻突然大哭起來，一定會讓爸媽相當頭疼。日前在美國國內線班機上就有一位媽媽帶著孩子上飛機，結果孩子開始大哭讓媽媽不知如何是好，不過這時出現一名空服員將孩子抱走安撫她，暖心舉動讓網友留言「戀愛了」。

美國《福斯新聞》報導，5日一架從德州泰勒（Tyler）飛往丹佛的邊疆航空（Frontier Airline）班機上，一位媽媽的孩子突然大哭起來。這時空服員卡斯楚（Joel O Paris Castro）經過媽媽的同意後，一把把小孩抱起，帶到飛機後方開始安撫小孩的情緒。

卡斯楚事後接受採訪表示，孩子當時看起來像是想要看看飛機四周，而媽媽也同意讓卡斯楚這麼做，好讓她可以稍微休息一下，於是便帶著孩子在飛機上玩了一會，他了解一個媽媽要帶小孩是件非常不容易的事，而他也致力於提供顧客更安全且更有趣的體驗。

哄小孩的過程被飛機上的其他乘客拍下並分享到臉書，卡斯楚自己也將這段經歷分享出去，網友們除了大讚卡斯楚的暖心舉動外，還有些人關心卡斯楚「是否單身」，被卡斯楚的外表深深吸引。而邊疆航空也非常喜歡卡斯楚的舉動，表示這符合邊疆航空「家庭友善」的企業精神。