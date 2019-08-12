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女模穿新鞋磨破腳 腳上冒藍色大膿泡險截肢

2019-08-12 14:01聯合新聞網 綜合報導

水泡竟然引起敗血病，晚一步就要截肢。圖擷自mirror
水泡竟然引起敗血病，晚一步就要截肢。圖擷自mirror
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穿新鞋磨腳的經驗人人都有，如果腳上出現傷口最好是將鞋子脫掉，將傷口清理乾淨，千萬不要得過且過。在英國有名模特兒，她到二手鞋店買一雙涼鞋，右後腳根不斷與涼鞋布料磨擦，甚至起了水泡，女模不疑有它的放任傷口擴大，直到她開始全身痠痛就醫檢查後才知道，原來自己罹患敗血症

根據《鏡報》報導，來自英國23歲的模特兒傑瑪·唐尼（Gemma Downey）日前差點因敗血病喪命，她在二手鞋店買了一雙厚底帆布涼鞋，某天她穿著那雙涼鞋出門，幾個小時後，傑瑪發現涼鞋背帶證在磨擦自己的腳背，她表示「它（傷口）看起來像是小小的水泡，甚至開始產生了一種奇怪的顏色，傷口開始走下坡。」

傑瑪在二手鞋店買厚底帆布涼鞋，豈料涼鞋黑色布料一直與她的腳根磨擦。
傑瑪在二手鞋店買厚底帆布涼鞋，豈料涼鞋黑色布料一直與她的腳根磨擦。
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傑瑪決定去找診所檢查，醫生替她開了抗生素的藥，便請她回去休息，豈料第二天早上，她感覺身體更不舒服，傑瑪表示「我的身體全身疼痛，呼吸困難」，她二次就醫後，醫生告訴她有敗血病的前期症狀，傑瑪在醫院接受了敗血病及蜂窩性組織炎的治療。

事後，傑瑪表示「我很幸運，在前期就發現病情，我想向其他女性發出警告，要相信自己的直覺並檢查身體」，醫生告訴傑瑪未來三個月都不行穿高跟鞋，不過傑瑪認為，「這不會阻止我穿高跟鞋，因為我喜歡高跟鞋」，她會看傷口癒合程度再打算。

小小的水泡竟變成藍色，甚至引起敗血病。圖擷自mirror
小小的水泡竟變成藍色，甚至引起敗血病。圖擷自mirror
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女模希望透過自己的故事讓更多女孩知道磨腳的嚴重性。圖擷自mirror
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高跟鞋英國敗血症抗生素

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